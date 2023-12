"Gracias por dejarme ser parte de su historia": Alexander Succar se despidió de Universitario de Deportes

Su contrato con Universitario de Deportes terminaba a fines de 2024, pero la despedida se adelantó un año. Alexander Succar fue cedido a préstamo a Carlos A. Mannucci por toda la próxima temporada, por lo que puso punto final a su paso por la 'U'.

Tras conocerse que jugará junto a su hermano, Matías, en el cuadro trujillano, el centrodelantero usó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje de despedida del club en el que, en cuatro temporadas, marcó 11 goles.

"Pasaron 4 años desde que me puse, por primera vez, esta hermosa camiseta. No puedo estar más agradecido con la vida por ponerme en este camino y conocer sobre tu pasión, historia y grandeza", fue el inicio del texto de Alexander Succar.



"Sentir estos colores no es para cualquiera. Agradezco a cada una de las personas que me acompañaron desde el primer día: a mis compañeros, médicos, fotógrafos, auxiliares, dirigentes e hinchada, deseándoles lo mejor para el futuro. Espero que el fútbol nos vuelva a encontrar. Gracias por dejarme ser parte de su historia. ¡Y dale U! Alex", complementó el atacante.

Su post estuvo acompañado de un video con sus anotaciones en Universitario de Deportes, entre las que destacaron las que hizo a Alianza Lima, en Matute; a Sporting Cristal, en el Nacional; y a Gimnasia y Esgrima, en Argentina, por la Copa Sudamericana.

La despedida de Alexander Succar

¿Álvaro Madrid a Universitario?

La situación del entrenador Jorge Fossati, pretendido por la Federación para que dirija a la Selección Peruana, ha interrumpido las operaciones en Universitario por las contrataciones de cara a la próxima temporada. Sin embargo, previamente, el club realizó sondeos por posibles fichajes. Uno de ellos fue por el mediocampista chileno Álvaro Madrid.

Álvaro Madrid es un volante de 28 años que pertenece al Everton de Chile, club con el que, poco atrás, renovó contrato por dos años más. El mediocampista confirmó que recibió un mensaje desde Universitario, con la intención de conocer su situación contractual con el cuadro chileno.

“Me escribió el secretario técnico de Universitario, quería saber mi situación en el club (Everton). Me gustaría, ellos juegan la Copa Libertadores, son el último campeón, me gustaría salir. Tiene un buen proyecto, por lo que me comentó, pero no mandaron una propuesta oficial”, comentó en entrevista con TNT Sports.

Su carrera la realizó en Everton, con un intermedio en Unión La Calera de su país en el curso 2016-17. En la liga chilena (falta una fecha) registra 29 partidos jugados, todos como titular. Es volante de primera línea y registra tres goles y tres asistencias en el presente certamen doméstico.

