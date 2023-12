Cambio de opinión: Universitario de Deportes y la variante en el plazo de espera a Jorge Fossati

"Hablaron con las autoridades de mi club, que no están muy de acuerdo. Aparentemente, el director de fútbol vendría acá a hablar conmigo", dijo Jorge Fossati en diálogo con Sport890, de Uruguay, el primer día de diciembre. La declaración, que hacía mención al interés de la Federación Peruana de Fútbol por contar con él, cayó como un baldazo de agua fría al hincha de Universitario de Deportes, pero no a sus directivos.

Previo a esa entrevista, Juan Carlos Oblitas tuvo contacto con la administración crema para hacerle saber el deseo de contratar al DT uruguayo. Por supuesto, la noticia no gustó, pero la postura del club fue clara: si el técnico campeón en 2023 -con contrato por todo 2024- quería tomar nuevos rumbos, no se le retendría. Se esperaba que continúe en el centenario, año para el que fue contratado, pero se respetaría su decisión. Era, por contrato, lo que correspondía.

En contraste, la idea de dirigir una selección rumbo a un mundial era muy atractiva para Fossati. Pero había un problema muy grande: la FPF aún tenía -y tiene- vínculo con Juan Reynoso. Aunque la decisión de terminar la relación laboral ya estaba tomada, algunos líos contractuales impedían que su salida sea oficial. Y, así, con un técnico todavía en el cargo, no se podía convencer al reemplazante.

Al no haber fecha FIFA (partidos amistosos) hasta marzo, podría pensarse que la 'Bicolor' tenía el tiempo de su lado, pero, justamente por ser él el elegido, pasaba lo contrario. "Lo que juega en contra de la posibilidad de aceptar es el tiempo. Yo no puedo estar con Universitario y decir 'bueno, espérenme, a ver si llego a un acuerdo o no con la gente de la FPF. Nos vamos a tomar 10 días'. No, no", explicó el estratega de Universitario de Deportes.

La decisión, entonces, tenía que tomarse antes del 18 de diciembre. Sin embargo, en el medio surgían otras incógnitas, como, por ejemplo, qué pasarían con los refuerzos aprobados por él, con la continuidad de Luis Urruti, pedido expreso suyo, y, sobre todo, quién ocuparía su lugar, en caso diera un paso al costado.

Las posturas de Universitario

El lunes 4 por la noche, luego de decir que viajaba a Estados Unidos, Juan Carlos Oblitas, director de fútbol de la FPF, enrumbó a Montevideo con la intención de conversar con Jorge Fossati.

Al día siguiente, RPP Noticias confirmó que el entrenador tenía la voluntad de escuchar el proyecto deportivo, y que le interesaba mucho la propuesta, pero que tenía tres prioridades. La primera, una señal clara de que querían contar con él, que se vio reflejada en el viaje. La segunda, no negociar de manera formal hasta que haya un documento que certifique la salida de Juan Reynoso. La tercera, que todo ello suceda en los siguientes días para poder tomar una decisión antes del arranque de la pretemporada crema.

A la par -de acuerdo con nuestras fuentes-, el área deportiva de Universitario de Deportes asumió una postura respecto a la espera: si bien el DT estaba en todo el derecho de escuchar a la FPF, necesitaba una respuesta pronto para tomar decisiones. La decisión fue, entonces, esperar hasta el final de la semana. Sin embargo, otro sector del club tenía una opinión distinta: entender que Jorge Fossati es la prioridad de la 'U' y se le debe esperar el 18 de enero, día en el que inicia la preparación para la Liga 1 Betsson 2024.

Si bien se desconoce si los motivos están relacionados a temas legales o de estrategia, lo cierto es que en RPP conocimos que el área deportiva optó por cambiar el plan. El tiempo límite podía interpretarse como presión por un interés particular, y el club no está dispuesto a romper el vínculo y tener que pagar una indemnización. Así, en lugar de ponerse un plazo para escuchar la decisión del DT, se decidió que lo esperan, en 10 días, para las pruebas médicas y la bienvenida al plantel.

¿Y ahora?

Si bien las distintas áreas de Universitario de Deportes coinciden ahora en que Jorge Fossati -quien tiene contrato- es el plan A para dirigir en el centenario, eso no significa que, sin perjuicio, la directiva merengue realice sondeos en el mercado (sin ofertas formales), para que una eventual salida no los agarre mal parados, pues es de público conocimiento que tiene conversaciones con la Selección Peruana.

Asimismo, en el caso de que la Selección Peruana se desligue de Juan Reynoso y el entrenador uruguayo asuma el reto, se le deberá abonar una indemnización al club, correspondiente a la cláusula de salida. La decisión no la tomará la institución. Eso está definido. La 'U' lo espera y no lo sacará. La última palabra la tiene el DT.

