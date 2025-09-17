En el radar de Sporting Cristal: Abel Hernández reveló que firmó un 'precontrato' como fichaje celeste

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal, para lo que resta de temporada 2025 de la Liga1 Te Apuesto, tiene como principales armas de ataque a Irven Ávila y el brasilero Felipe Vizeu.

No obstante, en Sporting Cristal bien pudieron tener al delantero uruguayo Abel Hernández (35), quien ahora destaca en el Liverpool FC de su país. Así lo dio cuenta el mismo atacante en conversación con Las Voces del Fútbol, de 'El Espectador'.

"Lo entendí a José Luis Palma (presidente del club). Tuve dos reuniones con él y me explicó su punto de vista. Lo tomé de buena manera y tenía toda la razón del mundo. Mi objetivo era volver a centrarme en el club y hacerlo de la mejor manera", dijo Hernández en un primer momento respecto a la continuidad en su actual club.

Abel Hernández es titular en el Liverpool FC. | Fuente: Liverpool Futbol Club

Sporting Cristal y la opción de Abel Hernández

Luego, sostuvo que firmó un documento con la tienda rimense, aunque desde la 'SC' no le dieron réplica.

"Se habla que firmé un precontrato, pero hay algunas cosas que no están muy claras. Lo firmé, pero no volvió. No estaba firmado por el club. Ya pasaron varios meses y en el contrato se decía que el club tenía 48 horas para firmar. Yo sigo tranquilo acá, intentando hacerlo lo mejor posible y cuando acabe el campeonato ya veremos", mencionó.

Por último, Abel Hernández dio por zanjado el tema con Sporting Cristal y a fin de año analizará su renueva el vínculo con Liverpool FC.

"Fue todo raro. Intenté preguntarle (a su agente) y se estaba con lo de cerrar el mercado de pases. Ya tendremos chances de poder hablar y ver qué es lo que va a pasar", añadió.

Abel Hernández rinde en el fútbol uruguayo

Hay que tener en cuenta que en lo que va del Torneo Clausura 2025 de la liga uruguaya, Abel Hernández marcha en el tercer lugar de la tabla de goleadores con 4 goles.

Únicamente, el internacional con la Selección de Uruguay es superado por Nicolás López (6) y Maximiliano Gómez (5), ambos jugadores del Nacional.