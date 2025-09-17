Últimas Noticias
Trent Alexander-Arnold se lesionó en Real Madrid: ¿cuánto tiempo de baja tendrá el lateral inglés?

Trent Alexander-Arnold tiene contrato en Real Madrid hasta el 2031.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Real Madrid no tendrá en el corto plazo a Trent Alexander-Arnold por una lesión sufrida en la Champions League.

Sensible baja en la tienda merengue. El inglés Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Real Madrid que se tuvo que retirar al inicio del partido de la primera jornada de la Champions League ante Olympique Marsella, padece "una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda".

Según el parte médico emitido por el Real Madrid tras las correspondientes pruebas médicas, Trent Alexander-Arnold queda "pendiente de evolución", aunque se estima que podría tener que estar de baja entre seis y ocho semanas.

Alexander-Arnold fue reemplazado por Dani Carvajal a los cinco minutos del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu después de echarse una mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras un esprint para recibir un balón raso de Thibaut Courtois.

Real Madrid sin Trent Alexander-Arnold

Después de ser atendido por los médicos del club sobre el campo, el futbolista se marchó al vestuario y en su lugar entró Carvajal, quien fue expulsado en el segundo tiempo por dar un cabezazo al meta argentino Gero Rulli.

La lesión merma otra vez la posición de lateral derecho, zona que acabó ocupando desde el minuto 73 el canterano Raúl Asencio. Carvajal queda pendiente de la sanción que le imponga la UEFA y la 'Casa Blanca' visitará el próximo 30 de septiembre al Kairat Almaty y recibirá el 22 de octubre a Juventus.

Trent Alexander-Arnold, quien fichó en verano por Real Madrid procedente del Liverpool, volvía a la titularidad este martes después de haber sido suplente el sábado en LaLiga ante Real Sociedad, partido en el que el equipo que dirige Xabi Alonso acabó también con diez jugadores por expulsión de Huijsen y en el que reemplazó a los 82 minutos a Carvajal

Dentro de la rotación con ambos, el inglés había sido titular en el primer y el tercer encuentro de LaLiga y suplente en el segundo y el cuarto, y volvía a entrar en el once en el inicio del periplo europeo.

Hasta este partido había participado 151 minutos esta campaña, aunque ya había participado con el cuadro blanco en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, en cuya semifinal ante el PSG no pudo intervenir por un problema físico. 

Real Madrid Trent Alexander-Arnold Ligas europeas

