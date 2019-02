Alexis Mendoza estuvo menos de un mes en Sporting Cristal como entrenador. | Fuente: Sporting Cristal

Alexis Mendoza se desligó de Sporting Cristal y esperó algunos días para dar sus descargos. El técnico cafetero reafirmó lo manifestado por el club celeste sobre su salida y dio el nombre del integrante de su cuerpo técnico que provocó esta situación que lo aleja del fútbol peruano.

"Mi cuerpo técnico es el mismo en estos últimos cinco años y no habíamos tenido inconvenientes en las ligas que dirigí, pero acá hay otras exigencias y no lo tuvimos en cuenta", sostuvo Alexis Mendoza en radio Ovación. "Lo mas sensato fue dar por terminado este momento", agregó sobre el fin de su vínculo con Sporting Cristal.

El nombre del miembro de su comando técnico que provocó esta situación es el profesor Carlos Araujo, quien no culminó su curso de entrenador en Colombia. "Me voy con las mejores sensaciones de la institución, no tenemos ninguna queja", recalcó.

Por otro lado, reveló que su planteamiento de juego no fue rápidamente aceptado por los jugadores. "Eso es normal porque estaban conociendo un comando técnico. Necesitaba la confianza de ellos y eso no lo iba a lograr de la noche a la mañana", puntualizó.