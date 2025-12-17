"¡Gracias por todo!": Sporting Cristal anunció las salidas de Nicolás Pasquini y Alejandro Duarte

La temporada 2025 llegó a su final para Sporting Cristal y con ello comenzaron las novedades respecto a la plantilla del próximo curso. En el siguiente año, los celestes buscarán ponerle fin a la sequía de títulos en la Liga1 y tendrán el reto de jugar la Copa Libertadores desde la Fase 2, apuntan a instalarse en la ronda de grupos.

Sporting Cristal ya empezó a realizar la confección del plantel que estará bajo la dirección de Paulo Autuori el 2026 y este miércoles dio a conocer la salida de dos jugadores: el arquero Alejandro Duarte y el defensa argentino Nicolás Pasquini.

Pasquini y Duarte no siguen en Sporting Cristal

“¡Gracias por todo, Nico! Nicolás Pasquini no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2023. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo durante este tiempo con la Celeste”, señala Sporting Cristal en el anuncio sobre el futbolista argentino.

Nicolás Pasquini, de 34 años, ocupaba plaza de extranjero en el cuadro del Rímac. Durante su etapa en el club jugó en total 84 partidos, siendo utilizado como lateral izquierdo, stopper o zaguero central.

Por su lado, Alejandro Duarte, de 31 años, tampoco seguirá en La Florida. Se va tras cinco temporadas.

“¡Gracias por todo, Ale! Alejandro Duarte no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2021. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo en estos años con la Celeste”, señala la institución.

En su ciclo como celeste atajó en 77 partidos y en su palmarés registra la obtención de la Copa Bicentenario 2021. Alejandro Duarte tiene toda acordado para integrarse a las filas de Alianza Lima, que dejó ir a Ángelo Campos.

Mercado de pases en Sporting Cristal

Para la próxima temporada, Sporting Cristal mantendrá a Paulo Autuori a cargo del equipo. El nombre de Facundo Callejo (Cusco FC) sonó como posibilidad en el equipo, no obstante, el interés fue principalmente durante el último Clausura, antes de ir por la opción de Felipe Vizeu.

Martín Távara renovó automáticamente por un año más, pero en el club indican que el mediocampista es atractivo para el exterior y puede haber novedades en el actual mercado.

Sporting Cristal quiere reforzarse con un mediocampista ofensivo y el nombre que gusta es el del brasileño Gabriel Santana, de 35 años. Ya se han producido conversaciones, dado que está por finalizar su contrato con el Mirassol del Brasileirao.