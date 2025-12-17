Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿qué tiene que pasar para que sean rivales de Copa Libertadores en la fase previa?

Alianza Lima y Sporting Cristal serán los representantes peruanos durante las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026, con la intención de llegar hasta la Fase de Grupos, donde ya aparecen Universitario de Deportes y Cusco FC.

Este jueves 18 de diciembre, en la sede de Conmebol, en Paraguay, se realizará el sorteo de las fases preliminares del máximo torneo de clubes del continente. Cada uno conocerá a sus respectivos rivales, no obstante, existe la posibilidad de tener el enfrentamiento entre equipos peruanos.

Alianza Lima jugará en la Fase 1, donde su rival será 2 de Mayo, Juventud de Las Piedras o Bolivia 4. Si gana su llave, avanzará a la Fase 2.

Sporting Cristal está en la Fase 2, encontrándose en el bolillero 1. Así, su oponente puede ser uno de los ganadores de las llaves de la Fase 1. Esto abre la opción de que Alianza y Cristal choquen en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

La otra posibilidad es si Sporting Cristal tiene otro rival y logra avanzar a la Fase 3, mientras que, si Alianza Lima supera dos etapas, podrían encontrarse en la última ronda preliminar. Para ello dependerá el orden de los partidos que se sortearán en la Fase 2, que servirá para establecer las llaves.

Copa Libertadores 2026: bombos de la Fase 1

BOMBO 1 BOMBO 2 Alianza Lima - Perú (#40) 2 de mayo - Paraguay (#247) Deportivo Táchira - Venezuela (#50) Juventud de las Piedras - Uruguay (#287) Universidad Católica - Ecuador (#69) Bolivia 4 (The Strongest o San Antonio Bulo Bulo)

Copa Libertadores 2026: bombos de la Fase 2

BOMBO 1 BOMBO 2 Botafogo - Brasil (#19) Liverpool - Uruguay (#85) Sporting Cristal - Perú (#38) Carabobo - Venezuela (#128) Guaraní - Paraguay (#44) O'Higgings - Chile (#166) DIM - Colombia (#45) Bolivia 3 Argentinos Jrs. - Argentina (#47) Ecuador 3 Deportes Tolima - Colombia (#57) Llave Fase 1 Bahía - Brasil (#63) Llave Fase 1 Huachipato - Chile (#71) Llave Fase 1

🙌 ¡El Top 50 del Ranking CONMEBOL 2026! 🤔 ¿En qué puesto está tu equipo? pic.twitter.com/6EiGEio9gZ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 15, 2025

Copa Libertadores 2026: sorteo de las fases preliminares

De los 47 equipos clasificados para la Copa Libertadores 2026, 6 comenzarán la Fase 1, en la cual se disputarán 3 plazas para la Fase 2. Los 3 clubes que surjan como clasificados de esta Fase 1 completarán la composición de 16 equipos para la Fase 2.

Para la Fase 1, los equipos que conforman cada bolillero están distribuidos de acuerdo a sus ubicaciones en el Ranking de Clubes Conmebol.

En el bolillero 1 están los elencos de mejor posicionamiento en dicho ranking, y serán locales en el partido de vuelta de sus series. Entre ellos está Alianza Lima, que cerrará su serie jugando en el Alejandro Villanueva.

Para la Fase 2, en el bolillero 1 están ubicados los 8 equipos con mejor ranking, mientras que en el otro aparecen los cinco elencos que completan el ranking más los tres equipo provenientes de la Fase 1.

Sporting Cristal aparece en el bolillero 1, por lo que su serie la cerrará jugando en condición de local. Los ganadores de estas llaves avanzarán a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

