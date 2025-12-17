Sorteo primera fase Copa Sudamericana 2026: ¿a qué hora es, dónde ver EN VIVO y quiénes jugarán?

Cienciano, Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso conocerán sus respectivos cruces en la primera fase de la Copa Sudamericana 2026.
Sorteo de primera fase de la Copa Sudamericana 2026 EN VIVO: se realizará este jueves 18 de diciembre en la sede de Conmebol, en Luque (Paraguay). El evento corresponde a la fase preliminar de la competencia y se realizará a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del sorteo podrá seguirse por el canal de YouTube de Conmebol Sudamericana. Todos los detalles los encontrarás en la página web RPP.pe.
El camino hacia La Gran Conquista. Una nueva edición de la Copa Sudamericana se pondrá en marcha y el primer paso a realizarse será el sorteo de la primera etapa, una instancia que Conmebol decidió en los últimos años enfrente a equipos del mismo país para intentar llegar a la Fase de Grupos.
Por el lado de Perú, competirán los equipos que ocuparon del quinto al octavo puesto en la Liga1 Te Apuesto 2025. Ellos son Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano.
Clubes peruanos clasificados a la fase previa de Copa Sudamericana 2026
- Alianza Atlético --> #283 ranking Conmebol
- FBC Melgar --> #49
- Deportivo Garcilaso --> 136
- Cienciano --> #76
¿Cuándo y dónde es el sorteo de la fase previa de Copa Sudamericana 2026?
El sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre en la sede de Conmebol, en Luque (Paraguay).
¿A qué hora inicia el sorteo de la fase previa de Copa Sudamericana 2026 EN VIVO?
- En Perú, el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana comienza a las 10:00 a.m.
- En Paraguay, el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana comienza a las 12:00 p.m.
- En Colombia, el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana comienza a las 10:00 a.m.
- En Ecuador, el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana comienza a las 10:00 a.m.
- En Bolivia, el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana comienza a las 11:00 a.m.
- En Venezuela, el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana comienza a las 11:00 a.m.
- En Argentina, el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana comienza a las 12:00 p.m.
- En Chile, el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana comienza a las 12:00 p.m.
- En Brasil, el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana comienza a las 12:00 p.m.
- En Uruguay, el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana comienza a las 12:00 p.m.
Equipos clasificados a la primera fase de la Copa Sudamericana 2026
BOLIVIA
PARAGUAY
COLOMBIA
URUGUAY
Bolivia 1
Sportivo Trinidense
Atlético Nacional
Defensor Sporting
Bolivia 2
Nacional
América de Cali
Boston River
Bolivia 3
Olimpia
Atlético Bucaramanga
Racing
Bolivia 4
Recoleta
Millonarios
Montevideo City Torque
CHILE
PERÚ
ECUADOR
VENEZUELA
Universidad de Chile
Alianza Atlético
Ecuador 1
Academia Puerto Cabello
Audax Italiano
Melgar
Ecuador 2
Monagas
Palestino
Deportivo Garcilaso
Ecuador 3
Caracas
Cobresal
Cienciano
Ecuador 4
Metropolitanos
¿Dónde ver el sorteo de la fase previa de Copa Sudamericana 2026 EN VIVO por TV?
El sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026 se podrá ver EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de Conmebol Sudamericana y de Conmebol Libertadores. Todos los detalles los encontrarás en RPP.pe.
Formato de la fase previa de Copa Sudamericana 2026
Los 32 equipos que comenzarán la Primera Fase, que será disputada entre equipos del mismo país, en una fase nacional a partido único. La localía se definirá por sorteo y corresponderá al primer equipo sorteado para la definición de cada cruce.
Los elencos ganadores de cada llave clasificarán a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026.
