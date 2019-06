El técnico de Cristal habló sobre los refuerzos de Cristal. | Fuente: Sporting Cristal TV

El entrenador de Sporting Cristal, Claudio Vivas, habló sobre los posibles refuerzos del equipo celeste. Asimismo, el técnico argentino habló sobre el primer rival del conjunto cervecero en la Copa Bicentenario, Alianza Atlético.

"Surgió la posibilidad de repatriar a [Christopher] Olivares y [Irven] Ávila. El primero está muy cercano a cerrarse, mientras que de Irven está en tratativas. Las dos opciones son muy buenas. Ávila me ha sido util, ojalá que se pueda dar, no depende de mí", aseguró Vivas.

Asimismo, sobre Beto da Silva, el entrenador argentino afirmó que no hay nada seguro. "Por lo que yo tengo entendido, no. Beto vino a hablar con nuestro departamento médico y yo lo saludé, pero no. Por el momento no me han pasado su apellido", dijo el técnico de Cristal.

Además, Vivas contó una de divertida anécdota de su encuentro con el jugador. "Estuve con él [da Silva]. Pensé que era un cantante de reggaetón porque estaba vestido de esa forma. Le hice una broma y él la acepto", dijo el entrenador, entre risas.

"[Nilson] Loyola es un jugador que veníamos observando, aunque no lo vimos mucho en Goiás. Su nombre está en gerencia y por el momento no hay nada concreto. Carlos Cabello es un jugador que nos interesa, pero todo depende de gerencia. Al igual que Brandon Palacios", finalizó el técnico.

Sobre el debut de Sporting Cristal en la Copa Bicentenario, el técnico aseguró que no subestiman a Alianza Atlético por estar en la Liga 2. "No importante que sea un equipo de la Liga 2, lo importante es empezar haciendo un buen partido. Sullana es un equipo que tiene un sistema de juego con dos delanteros muy importantes", dijo Vivas.

Finalmente, el técnico descartó a Fernando Pacheco y Carlos Lobatón para el encuentro ante Alianza Atlético este domingo 23 a las 11:30 a.m. en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.