Daniel Ahmed se pronunció ante la posibilidad de dirigir a Sporting Cristal | Fuente: FPF

Daniel Ahmed, quien tuvo destacados años como entrenador de Sporting Cristal luego que lo sacara campeón nacional en el 2014, y al año siguiente obtenga el segundo puesto, habló sobre la posibilidad de dirigir otra vez al club del Rímac.

"Sporting Cristal es un equipo que me llena el corazón, quiero mucho todo lo que se refiera a la institución, pero en este caso siento que yo no aceptaría", manifestó Daniel Ahmed para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Ante ello, dijo que no tomaría el cargo por el respeto que le tiene a Claudio Vivas, quien es un gran amigo suyo. "yo no aceptaría porque la persona que se está yendo es un profesional, es un amigo mío. Cada uno puede tener su opinión, pero los procesos de deben respetar. Entonces por esos temas yo no aceptaría el ofrecimiento de Sporting Cristal", precisó Ahmed.

Luego de una serie de malos resultados, Claudio Vivas dejó el cargo de entrenador de Sportng Cristal este martes 10 de septiembre, tras un acuerdo entre él y la administración del club rimense. De momento, Nelson Reyes es el responsable de dirigir los trabajos del primer equipo.