Sporting Cristal: esta es la situación de Mario Salas, Emanuel Herrera, Yulián Mejía y Carlos Lobatón

Sporting Cristal ganó 7-1 en el global a Alianza Lima, por la final del Descentralizado. | Fuente: Club Sporting Cristal

Sporting Cristal cumplió el objetivo de la temporada: salir campeón nacional. Sin embargo, el tiempo para celebrar fue poco. La dirigencia celeste ya piensa en lo que será el próximo año, pues, aunque tiene contrato un año más, los medios chilenos dan como fijo a Mario Salas en Colo Colo.

Alfonso García Miró, gerente deportivo del club rimense, explicó en Fútbol como cancha cuál es la situación. Además, se refirió a la continuidad de Emanuel Herrera, Carlos Lobatón y Yulián Mejía, así como otros temas.

Continuidad de Mario Salas: "Más que definir el plazo, es saber que hay urgencia, y la urgencia demanda que sean horas o días, pocos (días). Seguramente entre mañana (martes) y pasado (miércoles) estará definido, para ver las prioridades de cara a 2019. Son pocos días los que (Mario Salas) tiene para hacer uso de la cláusula (de salida)".

Continuidad de Emanuel Herrera: "No es más urgente, porque hay un plazo mucho más largo, durante el libro de pases, a diferencia de Mario, que son pocos días. Lo de Emanuel Herrera no depende ni de él ni de Cristal, por el momento. Depende de que haya un club que quiera pagar lo que Sporting Cristal espera, y eso puede ser hasta el 15 o 20 de enero. Si se da, ojalá sea temprano. Por ahora no tenemos nada concreto por él".

Ojo, ambos (Salas y Herrera) tienen contrato hasta 2019, pero con cláusula de salida.

Continuidad de Yulián Mejía: "Hablé con Yulián y hemos quedado en conversar en los próximos días, una vez que tengamos todo definido con Mario Salas. El préstamo termina. La opción de compra de Atlético Nacional, obviamente, es un monto que difícilmente pueda pagar Cristal. Es algo que tenemos que evaluar en los próximos tres o cuatro días, cuando tengamos definido lo del entrenador".

Continuidad de Carlos Lobatón: "Vamos a escuchar lo que quiere. Me parece que quiere jugar un año más. Con el respeto y lo que ha ganado o ha hecho por Sporting Cristal, haremos lo que él quiera y lo que le hace feliz. Si quiere un año más, vamos a ir para adelante".



Marcos López y Christopher Olivares: "Es parecido a lo de Emanuel Herrera. Todos los jugadores tienen un valor. Pienso que no están en edad para tomar ese segundo paso (emigrar), pero ellos tienen sus prioridades y objetivos. Si viene un club y cree que estan listos para competir afuera, seguro harán uso de sus cláusulas. Por ahora, son dos jugadores de Cristal".

¿Quisieron a Alberto Quintero y Aldo Corzo?: "Respondo con el 100% de franqueza: distinto mucho a jugadores buenos con que haya algún acercamineto. Los dos me parece que sumarían. Quintero cumple mucho con el perfil de extremo que buscamos en Sporting Cristal y Aldo Corzo es mi amigo, tengo una relación cercana con él, pero en ningún momento hemos tenido intención ni comunicación para traer a ningún jugador del fútbol peruano".

Sobre su grupo en la Libertadores: "Tenemos optimismo de saber que estamos listos para competir. Creo que es un grupo bien parejo y estamos con optimismo para competir, sin duda alguna".

