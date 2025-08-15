Liga 1: Deportivo Binacional se enfrentará ante Sporting Cristal por la fecha 6

Sporting Cristal se mide ante Deportivo Binacional en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina mañana a las 17:30 horas. El partido será supervisado por Daniel Ureta Pereda.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mañana desde las 17:30 horas, Deportivo Binacional recibirá a Sporting Cristal en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, por la fecha 6 de la Liga 1.

Así llegan Deportivo Binacional y Sporting Cristal

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Deportivo Binacional en partidos de la Liga 1

Deportivo Binacional llega con resultado de empate, 0-0, ante Juan Pablo II. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

Sporting Cristal llega triunfante luego de ver caer a Melgar con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 11 goles y sus rivales no han podido vencer su arco.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Sporting Cristal se impuso por 5 a 0.

Daniel Ureta Pereda es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Deportivo Binacional en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 7: vs Ayacucho FC: 22 de agosto - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs ADT de Tarma: 14 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 7: vs UTC: 23 de agosto - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Cusco FC: 14 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Horario Deportivo Binacional y Sporting Cristal, según país