Cienciano vs Bolívar EN VIVO: se enfrentan en La Paz por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Erick Chavez

por Erick Chavez

Cienciano vs Bolívar EN VIVO: sigue aquí la transmisión del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Cienciano vs Bolívar EN VIVO: se enfrentan este miércoles 13 de agosto por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el Hernando Siles de la Paz, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Bolívar vs Cienciano: altas y bajas para los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Bolívar contará con todos sus jugadores a disposición para el cotejo. Cienciano, en tanto, no tendrá a Juan Romagnoli y Ray Sandoval por lesión.

¿Cuándo y dónde juegan Bolívar vs Cienciano en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Bolívar vs Cienciano se disputará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz (Bolivia). El recinto tiene capacidad para 41 143 espectadores.

¿A qué hora juegan Bolívar vs Cienciano en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 5:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 6:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 6:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 7:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 7:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 4:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 6:00 p.m.
  • En España, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 12:00 a.m.

¿Qué canales transmiten el Bolívar vs Cienciano en vivo por TV?

El encuentro entre Bolívar vs Cienciano se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports y Dsports+. Vía streaming, será transmitido por DGO. También podrás escuchar el encuentro EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Bolívar vs Cienciano: alineaciones posibles

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, José Sagredo, Escleizon Freita, Yomar Rocha; Erwin Saavedra, Robson Matheus, Damián Batallini, Antonio Melgar, Dorny Romero y Martín Cauteruccio.

Cienciano: Juan Bolado; Jimmy Valoyes, Danilo Ortíz, Leonel Galeano; Yimy Gamero, Cristian Souza, Junior Aguirre, Santiago Arias, Alejandro Hohberg, Joao Ortíz; Carlos Garcés.

Bolívar vs Cienciano: últimos resultados

Bolívar

  • Bolívar 5-0 Real Tomayapo
  • San Antonio 0-1 Bolívar
  • Real Oruro 3-1 Bolívar

Cienciano

  • Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano
  • Cienciano 3-0 Los Chankas
  • Deportivo Garcilaso 2-1 Cienciano
