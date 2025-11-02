Hace historia en Sporting Cristal: Irven Ávila llegó a los 140 goles con la camiseta celeste

A poco del final de la presente temporada 2025, Sporting Cristal goleó 4-1 fuera de casa a Comerciantes Unidos, en un partido en el Irven Ávila fue la gran figura con un doblete.
Más allá de la victoria, Irven Ávila ha hecho historia con Sporting Cristal. Y es que el delantero llegó a los 140 goles con la camiseta celeste y con ello es el tercer goleador histórico en el club del Rímac, ahora superando por una anotación a Luis Alberto Bonet.
Con ello, Ávila ahora está a ocho goles del máximo ídolo de Cristal, Alberto Gallardo. En el primer lugar se encuentra Jorge 'El Camello' Soto, quien celebró 175 veces con el conjunto rimense.
La palabra de Ávila en Sporting Cristal
Por otra parte, y pese a la goleada en Cutervo, el popular 'Cholito' fue autocrítico por el nivel suyo y de sus compañeros a través de la presente campaña.
"No hemos logrado el objetivo que nos trazamos a inicio de año y solo queda preparanos de la mejor manera para afrontar lo que viene", fue lo que sostuvo el atacante a L1 Max.
En otro momento, se refirió a la cantidad de goles que ha marcado con la indumentaria de Sporting Cristal. Mostró orgullo por lo alcanzado por el club de la Florida.
"Me encuentro muy feliz porque vine a cumplir mis sueños de niño y es algo que he conseguido. Le estoy muy agradecido al club y también con la hinchada", indicó el también exjugador de Universitario de Deportes y Sport Huancayo.
El Top 10 de goleadores históricos en Sporting Cristal
- Jorge Soto (175 goles)
- Alberto Gallardo (148 goles)
- Irven Ávila (140 goles)
- Luis Alberto Bonnet (139 goles)
- Julio César de Andrade Moura 'Julinho' (137 goles)
- Flavio Maestri (117 goles)
- Carlos Lobatón (107 goles)
- Roberto Palacios (90 goles)
- Oswaldo 'Cachito' Ramírez (89 goles)
- Julio César Uribe (86 goles)