Pedro Gallese no descarta llegar a Universitario: habló de Álvaro Barco y la opción de Inter Miami

Pedro Gallese es agente libre. Y es que el portero peruano ya no es parte de Orlando City luego que el elenco de la MLS no le renovara contrato.
Así es que Pedro Gallese tendrá un nuevo equipo a partir de la temporada 2026. En relación con ello es que el popular 'Pulpo' fue consultado si es que hay la posibilidad de verlo con la camiseta de Universitario de Deportes, más allá de su hinchaje por Alianza Lima.
"No le cierro las puertas a nadie. Álvaro Barco (gerente deportivo de Universitario) me tuvo en la San Martín y ahora es darme un tiempo para escuchar y escoger qué es lo mejor", le dijo Gallese a El Comercio.