Pedro Gallese no descarta llegar a Universitario: habló de Álvaro Barco y la opción de Inter Miami

Pedro Gallese tiene pasado en Alianza Lima.
Pedro Gallese tiene pasado en Alianza Lima. | Fuente: Orlando City | Fotógrafo: Jeremy Reper
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El portero Pedro Gallese dio cuenta de la posiblidad de fichar por Universitario hacia la Liga1 2026.

Pedro Gallese es agente libre. Y es que el portero peruano ya no es parte de Orlando City luego que el elenco de la MLS no le renovara contrato.

Así es que Pedro Gallese tendrá un nuevo equipo a partir de la temporada 2026. En relación con ello es que el popular 'Pulpo' fue consultado si es que hay la posibilidad de verlo con la camiseta de Universitario de Deportes, más allá de su hinchaje por Alianza Lima.

"No le cierro las puertas a nadie. Álvaro Barco (gerente deportivo de Universitario) me tuvo en la San Martín y ahora es darme un tiempo para escuchar y escoger qué es lo mejor", le dijo Gallese a El Comercio.

En Orlando, Pedro Gallese ganó la US Open Cup.
En Orlando, Pedro Gallese ganó la US Open Cup. | Fuente: Orlando City

El futuro de Gallese

Además, tuvo respuesta a un supuesto interés de parte del Inter Miami, club en el que juega Lionel Messi.

"Si hay la opción, se verá. Yo no tengo problema en ir a un equipo en donde hemos sido rivales (Orlando y Miami son del estado de Florida). Aunque, hay que respetar porque tienen porteros en competencia", sostuvo.

En otro momento, Pedro Gallese declaró sobre la Selección Peruana de cara a los amistosos contra Chile y Rusia, en Europa, en este mes de noviembre.

"Yo siempre voy a estar para la selección. Será bonito estar en Rusia otra vez y sentir lo que tuvimos en ese tiempo (clasificación al Mundial 2018)", mencionó el también exJuan Aurich y Tiburones Rojos de Veracruz.

Pedro Gallese no va más en Orlando

Fue por medio de una publicación en su cuenta de Instagram que Pedro Gallese se despidió de todo el pueblo de Orlando City.

"Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí desde el primer día. Orlando City me hizo sentir en casa, el cariño de la afición, el apoyo de mis compañeros, el trabajo de cada persona dentro del club… todo eso me acompañará siempre", remarcó.

