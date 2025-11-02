Pedro Gallese no descarta llegar a Universitario: habló de Álvaro Barco y la opción de Inter Miami

En Orlando, Pedro Gallese ganó la US Open Cup. | Fuente: Orlando City

El futuro de Gallese

Además, tuvo respuesta a un supuesto interés de parte del Inter Miami, club en el que juega Lionel Messi.

"Si hay la opción, se verá. Yo no tengo problema en ir a un equipo en donde hemos sido rivales (Orlando y Miami son del estado de Florida). Aunque, hay que respetar porque tienen porteros en competencia", sostuvo.

En otro momento, Pedro Gallese declaró sobre la Selección Peruana de cara a los amistosos contra Chile y Rusia, en Europa, en este mes de noviembre.

"Yo siempre voy a estar para la selección. Será bonito estar en Rusia otra vez y sentir lo que tuvimos en ese tiempo (clasificación al Mundial 2018)", mencionó el también exJuan Aurich y Tiburones Rojos de Veracruz.

Pedro Gallese no va más en Orlando

Fue por medio de una publicación en su cuenta de Instagram que Pedro Gallese se despidió de todo el pueblo de Orlando City.

"Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí desde el primer día. Orlando City me hizo sentir en casa, el cariño de la afición, el apoyo de mis compañeros, el trabajo de cada persona dentro del club… todo eso me acompañará siempre", remarcó.