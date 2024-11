Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal: "No soy un colaborador eficaz, ni lo voy a ser"

Raffo, incluido en la investigación a Agustín Lozano y funcionarios de la FPF por el caso 'Los Galácticos', afirmó no haberse acogido a esta figura, ya que "no ha cometido ningún acto ilícito".

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo Olcese, negó haberse acogido a la colaboración eficaz en la investigación contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Agustín Lozano, y otros funcionarios de la mencionada entidad.

"De manera contundente, no soy un colaborador eficaz, ni lo voy a ser, porque no he cometido ningún acto ilícito, antitético y ningún conflicto de interés", manifestó el dirigente en diálogo con RPP.

Raffo aclaró que formó parte de una comisión consultiva dentro de la FPF sin ningún poder de decisión ni representación de la entidad. Aseguró que asumir dicho papel tuvo como único fin observar y fiscalizar los hechos que rodean el torneo peruano y a la misma Federación.

Consultado sobre la gestión de Lozano al mando de la FPF, Raffo consideró que esta "tiene muchísimo potencial" para desarrollarse mejor de lo que ha venido haciendo. Afirmó que los resultados deportivos no son solo responsabillidad de esta gestión, sino a "muchos vacíos y brechas de muchísimos años atrás".

Por otro lado, negó tener un parentesco con Julio Gianella Raffo, representante de la empresa 1190 Sports, a quien le fueron adjudicados los derechos de transmisión de la Liga 1. Sin embargo, confirmó que Diego Delgado Raffo, quien firmó un contrato con la FPF como representante de Prisma en 2020, es su primo hermano.

"Yo me entero de que a él lo estaban vinculando conmigo y que él había firmado este contrato en septiembre del 2020, el día que entran a mi casa, me detienen y el fiscal me dice, toma la carpeta, lee la página 85, leo la página 85, en el tercer párrafo decía Diego Delgado Raffo"

En dicho momento, Raffo negó tener conocimiento de la vinculación de su familiar con la firma de dicho acuerdo y negó tener contacto con Lozano y con Óscar Chiri, entonces secretario general de la FPF, pues en el momento de la suscripción del acuerdo, Sporting Cristal había demandado a la FPF ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en inglés).

"La primera vez que yo conozco a la empresa, ni siquiera un representante, a la empresa 1190 Sports, es el día que presentan su propuesta frente a notario público. Eso ha quedado constatado en acta el día que se programó para que se presenten las propuestas y se abran los sobres", agregó.

En esa línea, remarcó que no tenía poder de decisión en su papel dentro de la comisión que se iba a encargar del proceso de adquisición de los derechos televisivos.

"En mi calidad de fiscalizar ese momento de la licitación en el cual los postores presentan sus propuestas, es ahí donde llega un representante de la empresa, presenta su propuesta y se abre con total transparencia del caso desde mi punto de vista. Lo que pasa después es un tema de la FPF y su junta directiva", refirió.

Finalmente, pese a estar inmerso en la investigación del Ministerio Público, aseguró que no dejará su cargo como presidente de Sporting Cristal. "Seguimos firmes con este propósito de desarrollar el fútbol peruano", indicó.