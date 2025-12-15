Lamento en Sporting Cristal: Araujo apunta que la altura hizo "su papel" en la derrota contra Cusco FC

Sporting Cristal no logró el objetivo. Si bien los celestes no campeonaron en este 2025 de la Liga1 Te Apuesto, la meta clara era meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores ganando los playoffs.

Sin embargo, con el 2-0 en contra ante Cusco FC de visitante el último domingo, Sporting Cristal se tiene que conformar con ir a la Libertadores del año entrante como Perú 3, desde la Fase 2. Miguel Araujo, uno de sus pilares en la defensa, habló después de la dura caída a manos del cuadro dorado.

"Nos faltaron goles, estar más compactos y la altura también hace su papel. El tema de no estar juntos en todas las líneas creo que nos costó un poco", sostuvo el zaguero de Cristal en zona mixta.

La palabra de Miguel Araujo en Sporting Cristal. | Fuente: RPP

Sporting Cristal, a la Libertadores como Perú 3

Después, el jugador del equipo que dirige el DT brasilero Paulo Autuori dio cuenta de la diferencia entre los cotejos de ida y vuelta.

"Cambió la altura más que todo. Simplemente eso. Hay molestia porque el enojo de todos los compañeros está, perderlo de esta manera. En Lima no ganarlo abultadamente y llegar aquí, meterte un poco atrás, juega su papel", agregó.

Por último, el futbolista de Sporting Cristal -más allá de la derrota fuera de casa- resaltó el trabajo suyo y de sus compañeros en las últimas semanas.

"Hicimos muchas cosas buenas para estar en la pre-Libertadores. Toca despejar la mente es importante, estar unos días con la familia. No pensar para regresar de la mejor manera", añadió el también exAlianza Lima.

Más involucrados en Sporting Cristal

Otro de los que tuvo comentarios en Sporting Cristal fue el volante ofensivo Cristian Benavente. El popular 'Chaval' habló de la superioridad de Cusco en la altura.

"Un partido difícil porque jugar en Cusco nunca es fácil. Ellos hicieron un buen partido y nosotros lo intentamos. Al final no fue suficiente. Nos llegó el gol y ellos tuvieron un poco más de control en el primer tiempo. Los goles fueron de pelota parada y el fútbol es así. Hay que continuar", mencionó.