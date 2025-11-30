No va más: Juan Pablo II despidió a Santiago Acasiete tras evitar el descenso en la Liga1

La temporada 2025 en la Liga1 Te Apuesto llegó a su fin para la mayoría de clubes y con ello ya trabajan en sus respectivas planificaciones para el siguiente curso. Así, Juan Pablo II College dio a conocer este domingo que se terminó su vínculo con el entrenador Santiago Acasiete.

“Expresamos nuestro sincero agradecimiento al comando técnico encabezado por el DT Santiago Acasiete, junto a su asistente Germán Carty y el preparador físico Agustín Vasella, quienes concluyen su etapa al frente del equipo tras dos temporadas (2024–2025) intensas y de crecimiento, desde Liga 2 hasta la reciente Liga 1”, informó el elenco de Chongoyape a través de sus redes sociales.

Santiago Acasiete no sigue en Juan Pablo II

Santiago Acasiete asumió las riendas del club que es de propiedad de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en el transcurso del 2024. No consiguió el título de la Liga2, pero dio con el objetivo principal de la temporada de ascender al cuadro lambayecano a Primera División.

Durante el Torneo Apertura, Juan Pablo II consiguió 5 victorias en 18 partidos, siendo una de las más destacadas el 2-0 que le propinó a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional.

El rendimiento del equipo decreció para el Torneo Clausura, registrando apenas tres victorias, lo que los comprometió en la lucha por la permanencia.

En la tabla acumulada, Juan Pablo II se quedó en el decimocuarto puesto con 33 unidades, evitando el descenso apenas por 4 puntos.

Despedidas en la Liga1

Así como Santiago Acasiete, otros técnicos sobre los que se hizo oficial que no continúan para la temporada siguiente son Carlos Bustos en Deportivo Garcilaso y Gerardo Ameli en Alianza Atlético.

Los dos entrenadores clasificaron con sus escuadras a la Copa Sudamericana, pero acordaron no renovar sus vínculos.

Respecto a futbolistas, Universitario de Deportes hasta el momento dio a conocer que se marchan del plantel el arquero Sebastián Britos, el mediocampista Gabriel Costa y el delantero Diego Churín.