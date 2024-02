Sporting Cristal vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan en Cusco por el Torneo Apertura 2024?

Sporting Cristal vs. Cienciano: se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 9 de febrero desde las 7:00 p.m. por la fecha 3 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Este encuentro de Sporting Cristal contra la tienda de Cienciano se jugará en el Estadio Garcilaso de la Vega en Cusco y será televisado por la señal de Liga 1 Max (1604 DirecTV).

Sporting Cristal vs. Cienciano: horarios del partido en el mundo

Perú: 7:00 p.m.



México: 8:00 p.m.



Ecuador y Colombia: 7:00 p.m.



Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.



Argentina: 9:00 p.m.



Brasil: 9:00 p.m.



Uruguay: 9:00 p.m.



Chile: 9:00 p.m.



Paraguay: 9:00 p.m.

📣 ¡PRÓXIMO PARTIDO!



⚽️ Cienciano 🆚 @ClubSCristal

🏆 @Liga1TeApuesto | Fecha 3 - Apertura

🗓️ Viernes 09 de febrero 🕗 19:00 h

🏟️ Estadio Inca Garcilaso

📍 Cusco

🔝 3399 m s.n.m.

🎟️ Entradas vía Joinnus en https://t.co/ypKN8x1LjK#ArribaCienciano #CCxSC pic.twitter.com/vnuUub1JzU — Club Cienciano (@Club_Cienciano) February 1, 2024

¿Cómo llega Sporting Cristal?

El elenco de Enderson Moreira se presenta a este partido luego de vencer a Sport Boys por 3-1 en condición de visita y como único de los líderes de la Liga 1 2024 con seis puntos en la tabla.

De cara a este encuentro, se ha decidido que los mediocampistas Yoshimar Yotún y Gustavo Cazonatti no viajen junto al grupo a Cusco. Ambos se encuentran bien, pero el comando técnico prefiere no arriesgarlos. Especialmente que se acerca el debut en Copa Libertadores ante Always Ready en Bolivia.

"El equipo anda muy bien y enfocado en hacer un gran partido. Queremos mantener esta racha y llegar de la mejor forma posible al debut en la Copa", dijo en la previa el técnico Enderson Moreira.

¿Y Cienciano?

El elenco cusqueño dirigido por Óscar Ibáñez llega a este encuentro luego de igualar 1-1 en su visita a ADT en la jornada anterior. En el debut, había vencido por la mínima diferencia a Comerciantes Unidos de Cutervo.

Para el duelo ante Sporting Cristal, está previsto que el golero Ítalo Espinoza se mantenga como titular, mientras que el colombiano Germán Mera y el nacional Paolo Fuentes se mantendrán en la zaga del equipo.

"El equipo está comprometido y mentalizado en darle una alegría a la gente. Todo esto sin subestimar al rival, que es de los mejores equipos del campeonato", dijo en la previa al defensor Josué Estrada.

Sporting Cristal vs. Cienciano: probables alineaciones

Cienciano: Espinoza, Núñez, Mera, Fuentes, Estrada, Benítez, Ramúa, La Torre, Ayarza, Rodríguez y Carando.

Sporting Cristal: Solís; Lora, Da Silva, Díaz, Pasquini; Pretell, Távara; Sosa, Grimaldo, González y Cauteruccio.

