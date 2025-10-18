¿Qué es la Vitória Cup, el torneo internacional en el que competirá Sporting Cristal en 2026?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la recta final de temporada, las posibilidades de Sporting Cristal por ganar el Torneo Clausura son pocas y prácticamente centra sus objetivos en ingresar a los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025, que ante el eventual título de Universitario definirá el cupo de Perú 2 para la próxima Copa Libertadores.

Los celestes son quintos actualmente en la tabla acumulada y necesita recuperar terreno en esa senda. Mientras se encuentran en la resolución de su futuro para saber si llegan a la Libertadores o ingresan a la Copa Sudamericana, se conoció que Sporting Cristal ya tiene asegurada una competencia internacional para la próxima temporada: jugarán en la Vitória Cup 2026.

¿Qué es la Vitória Cup?

El último viernes, a través de sus redes sociales, la organización de la Vitória Cup dio a conocer que Sporting Cristal será parte de la competición en 2026.

“¡Confirmado! Sporting Cristal representará al Perú en la Vitória CUP 2026. El club que nació campeón, que lleva la celeste en el alma y la paSCión en cada jugada. Desde Lima para el mundo, el mejor equipo peruano llega con la ilusión intacta y el compromiso de dejar el nombre del país en lo más alto. Porque no solo jugamos por un título… jugamos por nuestra gente, por nuestra bandera, por nuestra historia”, se destacó respecto al equipo dirigido por Paulo Autuori.

El torneo tuvo su primera edición este año, con la participación de elencos como Cruzeiro, Banfield y Defensa y Justicia.

La Vitória Cup tiene el propósito de realizar torneos internacionales amistosos entre equipos destacados del mundo, aprovechando la pausa de sus competiciones o las fechas FIFA.

El próximo 17 de noviembre será el evento de lanzamiento para la edición 2026 y hasta el momento se ha confirmado la participación del América de Cali colombiano, elenco que tiene en sus filas a Luis Ramos. También está el Vélez Sarsfield de Argentina y el Botafogo de Brasil, último campeón de la Copa Libertadores.

¿Dónde se jugará la Vitória Cup 2026?

Este certamen, que se llevará a cabo en Brasil, apunta a extender la invitación a más de 20 clubes y con la posibilidad de llegar hasta representantes de Europa. Es clave las sociedades estratégicas de los patrocinadores para sellar acuerdos y estar presentes en el torneo.

Aún por definir su suerte en la Liga1 y sus siguientes retos internacionales, la Vitória Cup se muestra como una exigencia considerable para Sporting Cristal, donde además puede aprovechar la exposición de sus futbolistas jóvenes.