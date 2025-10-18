Cuestión de números: ¿Universitario puede lograr el tricampeonato de la Liga1 ante Sporting Cristal?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ventaja que ha conseguido Universitario de Deportes respecto a los demás equipos en el Torneo Clausura prácticamente ha llevado a ser cuestión de tiempo la obtención del tricampeonato de la Liga1 Te Apuesto para los cremas. La ‘U’ está cerca de su gran objetivo e, incluso, tiene margen de error a su favor.

Universitario reaparecerá enfrentando este lunes a Ayacucho FC y, luego, tendrá que jugar el jueves contra Sporting Cristal por el partido pendiente de la fecha 14. Respecto a ese cotejo en el Estadio Nacional, la interrogante que ronda es si la ‘U’ podría sellar el tricampeonato ante uno de sus principales rivales históricos y en condición de visitante.

La posibilidad es real, pero ello no depende solo del mismo cuadro merengue.

Aunque los números dan actualmente opciones hasta a siete equipos de alcanzar a Universitario, es Cusco FC el que tiene chances más concretas para poder igualar a los de Jorge Fossati. La diferencia entre ambos es de siete unidades con 15 puntos en juego.

Cusco FC enfrentará este sábado a Cienciano. Si los dorados pierden y la ‘U’ derrota a Ayacucho FC, la distancia será de 10 puntos. Así, llegando el duelo entre Cristal y Universitario, la victoria crema estiraría la diferencia respecto a Cusco a 13 unidades.

A Cusco le faltará jugar cuatro partidos, por lo que en el mejor de los casos llegaría a 35 puntos y ya no alcanzaría a Universitario. Los números tampoco les darían a los demás equipos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Equipos PJ G E P GF GC DG Puntos 1 Universitario 12 9 3 0 23 8 +15 30 2 Cusco FC 12 7 2 3 19 11 +8 23 3 Alianza Lima 13 6 3 4 21 15 +6 21 4 FBC Melgar 14 5 6 3 20 14 +6 21 5 Deportivo Garcilaso 13 5 6 2 17 16 +1 21 6 ADT 13 6 3 4 17 17 0 21 7 Sporting Cristal 11 5 4 2 20 8 +12 19 8 Cienciano 12 5 3 4 18 15 +3 18

¿Qué le falta jugar a Universitario en el Torneo Clausura?

Fecha 14 Fecha 15 Fecha 16 Fecha 17 Fecha 18 Fecha 19 vs. Sporting Cristal (V) vs. Ayacucho FC (L) vs. ADT (V) Descansa vs. Deportivo Garcilaso (L) vs. Los Chankas (V) 23/10/2025

8:00 p.m.

Estadio Nacional 20/10/2025

8:15 p.m.

Estadio Nacional 26/10/2025

3:30 p.m.

Estadio Unión Tarma

Por definir Por definir

