Cuestión de números: ¿Universitario puede lograr el tricampeonato de la Liga1 ante Sporting Cristal?

Universitario está cerca de conseguir el título de la Liga1 Te Apuesto 2025
| Fuente: Universitario
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Universitario sueña con el tricampeonato nacional, el segundo de su historia, y la próxima semana será clave en la búsqueda de su gran objetivo.

La ventaja que ha conseguido Universitario de Deportes respecto a los demás equipos en el Torneo Clausura prácticamente ha llevado a ser cuestión de tiempo la obtención del tricampeonato de la Liga1 Te Apuesto para los cremas. La ‘U’ está cerca de su gran objetivo e, incluso, tiene margen de error a su favor.

Universitario reaparecerá enfrentando este lunes a Ayacucho FC y, luego, tendrá que jugar el jueves contra Sporting Cristal por el partido pendiente de la fecha 14. Respecto a ese cotejo en el Estadio Nacional, la interrogante que ronda es si la ‘U’ podría sellar el tricampeonato ante uno de sus principales rivales históricos y en condición de visitante.

La posibilidad es real, pero ello no depende solo del mismo cuadro merengue.

Aunque los números dan actualmente opciones hasta a siete equipos de alcanzar a Universitario, es Cusco FC el que tiene chances más concretas para poder igualar a los de Jorge Fossati. La diferencia entre ambos es de siete unidades con 15 puntos en juego.

Cusco FC enfrentará este sábado a Cienciano. Si los dorados pierden y la ‘U’ derrota a Ayacucho FC, la distancia será de 10 puntos. Así, llegando el duelo entre Cristal y Universitario, la victoria crema estiraría la diferencia respecto a Cusco a 13 unidades.

A Cusco le faltará jugar cuatro partidos, por lo que en el mejor de los casos llegaría a 35 puntos y ya no alcanzaría a Universitario. Los números tampoco les darían a los demás equipos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

 EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Universitario12930238+1530
2Cusco FC127231911+823
3Alianza Lima136342115+621
4FBC Melgar145632014+621
5Deportivo Garcilaso135621716  +121
6ADT136341717021
7Sporting Cristal11542208+1219
8Cienciano125341815+318

Rodrigo Ureña reaparecerá en el partido ante Sporting Cristal

Fuente: Universitario

¿Qué le falta jugar a Universitario en el Torneo Clausura?

Fecha 14Fecha 15Fecha 16Fecha 17Fecha 18Fecha 19
vs. Sporting Cristal (V)vs. Ayacucho FC (L)vs. ADT (V)Descansavs. Deportivo Garcilaso (L)vs. Los Chankas (V)
  • 23/10/2025
  • 8:00 p.m.
  • Estadio Nacional
  • 20/10/2025
  • 8:15 p.m.
  • Estadio Nacional
  • 26/10/2025
  • 3:30 p.m.
  • Estadio Unión Tarma

Por definirPor definir

¿Qué le falta jugar a Cusco FC en el Torneo Clausura?

Fecha 15Fecha 16Fecha 17Fecha 18Fecha 19
vs. Cienciano (V)vs. Atlético Grau (L)vs. Alianza Universidad (V)vs. Sport Boys (L)vs. Sport Huancayo (V)
  • 18/10/2025
  • 6:00 p.m.
  • Estadio Inca Garcilaso
  • 25/10/2025
  • 6:00 p.m.
  • Estadio Inca Garcilaso
  • 02/11/2025
  • 1:00 p.m.
  • Estadio Heraclio Tapia
Por definirPor definir

Universitario de Deportes Sporting Cristal Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano Cusco FC

