Cuestión de números: ¿Universitario puede lograr el tricampeonato de la Liga1 ante Sporting Cristal?

Universitario sueña con el tricampeonato nacional, el segundo de su historia, y la próxima semana será clave en la búsqueda de su gran objetivo.
La ventaja que ha conseguido Universitario de Deportes respecto a los demás equipos en el Torneo Clausura prácticamente ha llevado a ser cuestión de tiempo la obtención del tricampeonato de la Liga1 Te Apuesto para los cremas. La ‘U’ está cerca de su gran objetivo e, incluso, tiene margen de error a su favor.
Universitario reaparecerá enfrentando este lunes a Ayacucho FC y, luego, tendrá que jugar el jueves contra Sporting Cristal por el partido pendiente de la fecha 14. Respecto a ese cotejo en el Estadio Nacional, la interrogante que ronda es si la ‘U’ podría sellar el tricampeonato ante uno de sus principales rivales históricos y en condición de visitante.
La posibilidad es real, pero ello no depende solo del mismo cuadro merengue.
Aunque los números dan actualmente opciones hasta a siete equipos de alcanzar a Universitario, es Cusco FC el que tiene chances más concretas para poder igualar a los de Jorge Fossati. La diferencia entre ambos es de siete unidades con 15 puntos en juego.
Cusco FC enfrentará este sábado a Cienciano. Si los dorados pierden y la ‘U’ derrota a Ayacucho FC, la distancia será de 10 puntos. Así, llegando el duelo entre Cristal y Universitario, la victoria crema estiraría la diferencia respecto a Cusco a 13 unidades.
A Cusco le faltará jugar cuatro partidos, por lo que en el mejor de los casos llegaría a 35 puntos y ya no alcanzaría a Universitario. Los números tampoco les darían a los demás equipos.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|Equipos
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1
|Universitario
|12
|9
|3
|0
|23
|8
|+15
|30
|2
|Cusco FC
|12
|7
|2
|3
|19
|11
|+8
|23
|3
|Alianza Lima
|13
|6
|3
|4
|21
|15
|+6
|21
|4
|FBC Melgar
|14
|5
|6
|3
|20
|14
|+6
|21
|5
|Deportivo Garcilaso
|13
|5
|6
|2
|17
|16
|+1
|21
|6
|ADT
|13
|6
|3
|4
|17
|17
|0
|21
|7
|Sporting Cristal
|11
|5
|4
|2
|20
|8
|+12
|19
|8
|Cienciano
|12
|5
|3
|4
|18
|15
|+3
|18
¿Qué le falta jugar a Universitario en el Torneo Clausura?
|Fecha 14
|Fecha 15
|Fecha 16
|Fecha 17
|Fecha 18
|Fecha 19
|vs. Sporting Cristal (V)
|vs. Ayacucho FC (L)
|vs. ADT (V)
|Descansa
|vs. Deportivo Garcilaso (L)
|vs. Los Chankas (V)
|Por definir
|Por definir
¿Qué le falta jugar a Cusco FC en el Torneo Clausura?
|Fecha 15
|Fecha 16
|Fecha 17
|Fecha 18
|Fecha 19
|vs. Cienciano (V)
|vs. Atlético Grau (L)
|vs. Alianza Universidad (V)
|vs. Sport Boys (L)
|vs. Sport Huancayo (V)
|Por definir
|Por definir