Sporting Cristal vs. Los Chankas EN VIVO vía L1MAX: se enfrentan por la fecha 16 del Torneo Clausura

Sporting Cristal está obligado a conseguir el mayor número de puntos posible en la recta final del Torneo Clausura 2025. Su objetivo es quedar entre los primeros lugares, para asegurar una buena posición para la próxima edición de la Copa Libertadores.

El cuadro celeste llega a esta instancia con un rendimiento irregular y, en esta oportunidad, es favorito cuando mida fuerzas ante Los Chankas en condición de local.

¿Cómo llegan Sporting Cristal vs. Los Chankas a la fecha 16 del Torneo Clausura?

Sporting Cristal llega a esta instancia tras perder 0-1 ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, mientras que los Chankas ganaron 1-0 a Juan Pablo II.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs. Los Chankas en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 26 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo (Lima). El recinto tiene una capacidad para 19 000 espectadores.

¿A qué hora juegan en vivo Sporting Cristal vs Los Chankas por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Sporting Cristal vs Los Chankas comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Sporting Cristal vs Los Chankas comienza a las 11:00 a.m. En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs Los Chankas comienza a las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido Sporting Cristal vs Los Chankas comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs Los Chankas comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs Los Chankas comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Sporting Cristal vs Los Chankas comienza a las 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Sporting Cristal vs Los Chankas comienza a las 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Sporting Cristal vs Los Chankas comienza a las 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs Los Chankas comienza a las 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs Los Chankas comienza a las 1:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Sporting Cristal vs Los Chankas?

El partido de Sporting Cristal vs Los Chankas será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal vs Los Chankas: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Jesús Pretell, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Martín Távara, Yoshimar Yotún ©, Christofer Gonzales; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Los Chankas: Willy Díaz; Fred Zamalloa, Ederson Mogollón, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana; Adrián Quiroz, Jordan Guivin, Franco Forres; Kevin Sánchez y Pablo Bueno.