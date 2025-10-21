Cristal vs Universitario en vivo: ¿a qué hora juegan en el Estadio Nacional por el Torneo Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura por la Liga 1 Te Apuesto 2024 en el Estadio Nacional. De acuerdo a lo establecido, se habilitarán solo tres tribunas y a ellas podrán ingresar únicamente hinchas del conjunto celeste.







Para este compromiso, el bicampeón nacional no podrá contar con Andy Polo y Jesús Castillo, que serán sensibles bajas debido a que ambos fueron suspendidos en el partido ante Ayacucho FC.

Cristal vs Universitario: ¿Cómo llegan al partido del Torneo Clausura 2025?



Cristal llega a esta instancia tras vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso de visitante, mientras que Universitario derrotó 2-1 a Ayacucho FC.

¿Cuándo y dónde juegan Cristal y Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre Cristal vs Universitario se disputará este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional. El recinto tiene capacidad para 45 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú , el partido Cristal vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 8:00 p.m. En Ecuador, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Cristal vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Cristal vs Universitario en vivo por TV y streaming?



El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Cristal vs Universitario: Alineaciones posibles



Cristal: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger; Catriel Cabellos, Jesús Pretell, Christofer Gonzáles; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.