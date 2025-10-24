Yoshimar Yotún por la caída de Sporting Cristal ante la 'U': "Enfrentamos a un rival con la suerte de campeón"

Sporting Cristal quedó fuera de carrera. Y es que su caída a manos de Universitario lo pone fuera de foco en la pelea por el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Yoshimar Yotún, volante de Sporting Cristal, fue titular en el elenco celeste en el Estadio Nacional y luego del cotejo contra los dirigidos por Jorge Fossati lamentó la derrota que los aleja del título. Los rimenses no son campeones desde la temporada 2020 de la liga peruana de primera división.

"Dominamos, aunque enfrentamos a un rival que está con la suerte de campeón. Se encontró con el gol y (nosotros) buscamos por todos", sostuvo el mediocampista de Cristal.

Sporting Cristal no pudo contra Universitario

Luego, el popular 'Yoshi' indicó que pese a la derrota en el Nacional, él y sus compañeros gozaron de un buen nivel.

"Se hizo un buen partido, pero no nos vamos felices porque queríamos ganar. Estamos en un momento complicado porque somos un grande y hay que pelear arriba", agregó el mediocampista.

Otro de los que tuvo uso de la palabra en Sporting Cristal fue el entrenador Paulo Autuori. El DT del elenco del Rímac se mostró conforme con el desempeño de sus dirigidos.

"Quedé satisfecho con la forma en la que se jugó el partido. Sufrimos el gol y el fútbol te regala lecciones. En el último tercio del cotejo no fuimos efectivos y hay que ganar los partidos que quedan", dijo el brasilero.

Para recuperarse, la 'SC' recibe este domingo 26 de octubre a Los Chankas en el Alberto Gallardo por una jornada de la Liga1.

Así se jugará la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1

Viernes 24 de octubre

3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos (CD Juan Pablo II - Chongoyape)

Sábado 25 de octubre

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso (Estadio de Las Américas - Ayacucho)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cienciano (Estadio Campeones del 36 - Piura)

6:00 p.m. | Cusco FC vs. Atlético Grau (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)

Domingo 26 de octubre

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Los Chankas (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

1:15 p.m. | UTC vs. Alianza Universidad (Estadio Germán Contreras Jara - Cajabamba)

3:30 p.m. | ADT vs. Universitario (Estadio Unión Tarma - Tarma)

6:00 p.m. | FBC Melgar vs. Sport Huancayo (Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa)