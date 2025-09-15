Últimas Noticias
Universitario descansa: la programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto

Sporting Cristal y Alianza Lima buscan la punta del Clausura.
| Fuente: Club Sporting Cristal/Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Se viene una nueva jornada del Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto, que tiene como líder a Universitario.

El fútbol peruano se detiene. A partir de este martes 16 de septiembre es que se jugará la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Para esta nueva jornada del Torneo Clausura, Universitario de Deportes tendrá descanso. Los cremas, que son los líderes de lo que va de la segunda parte de la temporada en el fútbol peruano de primera división, vienen de derrotar 2-1 a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA.

Otro elenco que no será parte de esta fecha del Clausura es Juan Pablo II College. Los del norte del país le ganaron a Alianza Atlético de visitante y debido a la desafiliación de Binacional es que también tienen descanso.

Además, Alianza Lima tendrá que ir a Andahuaylas para medirse con Los Chankas (partido con fecha a confirmarse debido a su participación en la Copa Sudamericana), mientras que Sporting juega en casa contra los 'churres'.

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025

Martes 16 de septiembre

3:00 p.m. | ADT vs. UTC - Estadio Unión Tarma

Miércoles 17 de septiembre

1:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético - Estadio Alberto Gallardo

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo - Estadio Juan Maldonado

7:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Boys - Estadio Garcilaso de la Vega

Jueves 18 de septiembre

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Cusco FC - Estadio Las Américas

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36

7:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. FBC Melgar - Estadio Garcilaso de la Vega

Por confirmar

Los Chankas vs. Alianza Lima - Estadio Los Chankas

Descansan: Universitario de Deportes y Juan Pablo II

El formato de la Liga 1 2025

La Liga1 Te Apuesto 2025 se divide en dos torneos cortos: Torneo Apertura y Torneo Clausura. Ambos torneos se juegan en un formato todos contra todos, donde en el Apertura serán los encuentros de ida y en el Clausura los de vuelta.

El club que termine en primer lugar de la tabla de posiciones al finalizar el Apertura será el ganador de dicho certamen. Con ello, clasificará a los playoff; siempre y cuando consiga ubicarse entre los primeros ocho de la tabla acumulada. Los mismos puntos se aplicarán para el Clausura. Si el equipo que ganó el Apertura gana también el Clausura, se proclamará campeón nacional.

Tags
Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Universitario de Deportes Alianza Lima Sporting Cristal

