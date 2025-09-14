Alianza Lima: ¿cuándo fue la última vez que le marcaron 4 goles jugando en Matute?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un primer tiempo insospechado, Alianza Lima perdía 2-4 ante Deportivo Garcilaso en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. Con un alto índice de efectividad, los cusqueños cerraron con goleada la primera parte en Matute gracias a los tantos de Juan Diego Lojas, Pablo Erustes, Kevin Sandoval y Ezequiel Naya.

Hernán Barcos y Fernando Gaibor habían marcado para los blanquiazules y en el complemento reaccionaron metiendo a la visita sobre su arco, no obstante, de los 17 remates en total en ese periodo solo convirtieron con el penal de Sergio Peña, que dejó el partido finalmente en 3-4.

Alianza Lima dejó la oportunidad de igualar el puntaje de Universitario en la cima del Clausura, pero principalmente complica sus opciones de ganar este certamen, clave para sus aspiraciones por el título nacional.

La última vez que Alianza Lima recibió 4 goles en Matute

Si bien Alianza Lima tiene un saldo positivo jugando en condición de local, no es ajeno a derrotas en el Alejandro Villanueva. Sin embargo, han sido pocas las ocasiones que recibió una alta cantidad de goles en su casa.

El último partido en el que Alianza Lima recibió 4 goles en Matute sucedió siete años atrás. En la primera final del Torneo Descentralizado 2018, Sporting Cristal le propinó un 1-4 al cuadro dirigido por entonces por Pablo Bengoechea. Posteriormente, no pudo revertir esa final.

Después de ese episodio, los íntimos han tenido otros partidos en el que recibieron cuatro goles o más, aunque principalmente actuando en condición de visitante.

Binacional le ganó 4-1 en la altura de Juliaca por la Copa Bicentenario 2019 y ese mismo año repitió el marcador en la final ida de la Liga1. En 2020, teniendo como escenario neutral el estadio Iván Elías Moreno, César Vallejo le propinó un 4-1. Para la temporada 2022, Alianza Atlético se impuso 4-2 siendo local en Sullana.

Antes de Garcilaso, el cotejo más reciente en el que le marcaron una cantidad importante de goles fue en mayo del 2022, cuando River Plate le propinó un 8-1 en Argentina por la Copa Libertadores.

Sporting Cristal le ganó a Alianza Lima por un global de 7-1 la final del 2018Fuente: Andina

Se viene la Copa Sudamericana

Alianza Lima pasa de inmediato la página de la caída en la Liga1 y se mentaliza en la Copa Sudamericana, donde este jueves se medirá a Universidad de Chile por el partido de ida de cuartos de final en Matute.

Para este compromiso, los íntimos no tienen bajas, por lo que se espera el regreso al equipo titular de los zagueros Carlos Zambrano y Renzo Garcés y del delantero Kevin Quevedo. Asimismo, Néstor Gorosito estará de vuelta en la zona técnica.