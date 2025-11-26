Buscan la continuidad en 2026: primera reunión positiva entre Jorge Fossati y dirigencia de Universitario

El entrenador uruguayo Jorge Fossati se reunió por primera vez con los altos mandos de Universitario de Deportes, con el fin de sellar su permanencia en la próxima temporada.

El diálogo dejó buenas sensaciones y ambas partes se pusieron de acuerdo en varios puntos de las negociaciones. Hay interés para que el vínculo de mantenga de cara a seguir con los éxitos en la 'U' y, principalmente, para lograr el histórico tetracampeonato.

Fossati habló con el director deportivo, Álvaro Barco, y se definió que en los próximos días continuarán con la reunión. No se descarta que se materialicen algunas modificaciones en su contrato.

Recordemos que Fossati fue el entrenador que sacó campeón a Universitario en 2023 antes de irse a dirigir a la Selección Peruana. Luego, ante la salida de Fabián Bustos, retomó la dirección técnica de la 'U' hasta alcanzar el tricampeonato.

Asimismo, de acuerdo con lo planeado en Universitario, la prioridad es mantener la base y a la gran mayoría de jugadores del plantel que se proclamó tricampeón.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su permanencia?

Jorge Fossati aún no ha confirmado su permanencia en Universitario. En su última entrevista con la prensa, dejó dudas sobre si continuará al mando del tricampeón nacional.

"Las autoridades del club deben trazar un plan para que haya sintonía. Han ocurrido cosas que quiero tener claras para decidir si continúo o no", señaló el uruguayo.

"Si llega un jugador es porque yo dije que sí; de lo contrario, me voy", concluyó.