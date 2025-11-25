La continuidad de Jorge Fossati no es segura: ¿ya se reunió con la directiva de Universitario?

Universitario de Deportes celebró el tricampeonato nacional esta temporada tras ganar los Torneos Apertura y Clausura. Los festejos duraron por varias semanas, pero ahora el principal tema en el cuadro crema es definir el futuro del entrenador uruguayo Jorge Fossati.

RPP pudo conocer que a pesar del "tri", la continuidad de Jorge Fossati aún no está del todo confirmada. De momento, se puede afirmar que la relación entre el comando técnico y la dirigencia no está en su mejor momento y aún no se han reunido ambas partes. Este diálogo será clave no solo para revisar las condiciones contractuales

El plan es reunirse en los próximos días y no se descarta que hayan dos o tres reuniones entre Fossati y Álvaro Barco, que asumió como director deportivo de la 'U' luego de la salida de Manuel Barreto.

Este tema viene generando cierta preocupación entre los hinchas del vigente tricampeón del fútbol peruano, ya que Fossati desde el banquillo ha sido clave en los últimos éxitos de Universitario.

La palabra de Álvaro Barco sobre Fossati

Álvaro Barco, director deportivo de la ‘U’, resaltó en los últimos días que miran al siguiente curso contando con Fossati como entrenador crema.

“Es cierto que como en todas las instituciones debe haber reuniones a fin de año para afirmar temas de refuerzos y renovaciones. Somos respetuosos de los contratos y veremos si hay alternativas para jugadores que quieren emigrar, pero siempre beneficiando a las dos partes. En este momento, contamos con Jorge”, aseguró.