¿Volver a la 'U' si sale Fossati?: Fabián Bustos respondió sobre posibilidad de regresar como DT a Universitario

Tras su salida de Olimpia de Paraguay debido a malos resultados, Fabián Bustos se encuentra a la espera de encontrar un nuevo desafío en su carrera como entrenador. De momento se enfoca en su familia, pero su pasión por el fútbol sigue vigente.

En esa línea, el entrenador argentino fue consultado si aceptaría retornar a la dirección técnica de Universitario en caso el uruguayo Jorge Fossati decida no continuar en el tricampeón nacional en la temporada 2026.

"¿Volver a la 'U' si sale Fossati? Me van a incendiar en redes (risas). La realidad es que la 'U' es un equipo hermoso, tiene todas las condiciones para trabajar de la mejor manera, tener un buen plantel siempre te acerca a pelear cosas importantes", señaló Bustos al programa D&T con Diego Rebagliati y Talia Azcarate.

A continuación, admitió que no cree que Fossati deje de ser entrenador de Universitario, que ahora tiene la misión de alzar la corona del tetracampeonato.

"Jorge (Fossati) ha hecho las cosas muy bien, para mí está en la historia grande del club. Obviamente, yo creería que él va a continuar. Lo que pase después, se hablará más adelante", puntualizó.

Mala experiencia en Olimpia

Bustos, además, admitió que falló en su apuesta en el Olimpia de Paraguay. "Obviamente fue un error, tomé una decisión muy rápida. Pasaron cosas en ese año que después explotaron un poquito con la derrota de los chicos ante Sullana en casa: se notaba un ambiente raro; estaban en contra de Jean en diciembre; luego empezó el año, íbamos invictos y había muchas críticas de gente nuestra, como que había algo", expresó.

"Aparte vino lo de Matute, una sanción que sale muy rápido, sin tiempo a reclamar. Fue una suma de cosas, y eso último rebalsó el vaso, pero no es excusa. Fue un error mío, yo tomé la decisión de salir. Obviamente, cuando llegué a Olimpia, las cosas no estaban como estaban en la 'U'. Me di cuenta muy rápido que me había equivocado", culminó.