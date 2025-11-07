Alex Valera estrena su peinado 'a lo Ronaldo Nazario' y casi anota el primer gol de Universitario ante Garcilaso

Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso empataron 0-0 en el cierre del primer tiempo, en duelo correspondiente por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. La primera ocasión de gol del cuadro crema llegó a través de Alex Valera.

En el minuto 8, César Inga desequilibró por la banda izquierda y sacó un centro al área visitante para la aparición de Valera, que se elevó por encima de su marca, pero su cabezazo fue despejado por el arquero Patrick Zubczuk.

El atacante de 29 años es la carta de gol de Universitario y actualmente es uno de los jugadores de moda en el fútbol peruano. En este partido, estrenó su peinado al mismo estilo de Ronaldo Nazario en 2002.

Ocasión de gol de Alex Valera en Universitario. | Fuente: Gol Perú

Alex Valera y su corte a lo Ronaldo Nazario

El delantero del club de Universitario llegó a una barbería, para lucir precisamente con el corte del exastro brasilero con pasado en clubes como Real Madrid, Barcelona, AC Milan y Corinthians.

"Porque las promesas se cumplen. Y dale 'U' toda la vida", es lo que se le escucha decir al atacante peruano, quien sorprendió a propios y ajenos con su nuevo look.

Las imágenes de Alex Valera rápidamente se han vuelto viral entre los hinchas de Universitario.

Universitario vs. Deportivo Garcilaso: así arrancaron en partido

Universitario: Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo ©, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Jefferson Portales, Juan Diego Lojas ©, Carlos Beltrán, Orlando Núñez; Carlos Beltrán, Enmanuel Paucar, Kevin Sandoval, Pablo Erustes; y Ezequiel Naya. DT: Carlos Bustos.