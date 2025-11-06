Alex Valera Nazario: delantero crema cumplió su promesa y se hizo el corte Ronaldo 'El Fenómeno' [VIDEO]

De la mano de Alex Valera, Universitario logró el título de la Liga1 Te Apuesto de este 2025, lo que significó el segundo tricampeonato en la historia crema en sus más de 100 años de fundación.

Por ejemplo, a poco del final de la temporada nacional, Alex Valera ha marcado 17 goles. Es más, hace semanas tuvo una peculiar promesa con sus compañeros de equipo si es que Universitario de Deportes alcanzaba su objetivo al final de la presente temporada.

"¿Sabes quién ha prometido algo? Ojalá que lo cumpla: nuestro 'Cholo' (Valera). Dice que se va a hacer el corte de Ronaldo Nazario. Si es que Dios quiere, se va a dar. Él dice eso", es lo que dice Aldo Corzo en un video publicado en las redes sociales de Universitario.

Alex Valera y su corte a lo Ronaldo Nazario

Posteriormente, se ve al delantero del club en una barbería, precisamente con el corte del exastro brasilero con pasado en clubes como Real Madrid, Barcelona, AC Milan y Corinthians.

"Porque las promesas se cumplen. Y dale 'U' toda la vida", es lo que se le escucha decir al atacante peruano, quien sorprendió a propios y ajenos con su nuevo look.

Las imágenes de Alex Valera rápidamente se han vuelto viral entre los hinchas de Universitario. El delantero cumplió su palabra y lucirá su nuevo corte frentre a Deportivo Garcilaso este viernes 7 de noviembre. Este duelo será el último que afrontará el equipo de Jorge Fossati como local en el año ya que cerrarán el Clausura con su visita a Andahuaylas.

