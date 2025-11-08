Alex Valera habló sobre ofertas del extranjero y si seguirá en Universitario en 2026

Alex Valera tiene contrato con Universitario el próximo año, pero no le cierra las puertas a una posible salida.

Alex Valera, quien fue elegido el mejor jugador de la Liga1 Te Apuesto 2025, agradeció a sus compañeros por el premio y aseguró que Universitario de Deportes tiene la misión de seguir haciendo historia en el fútbol peruano.

El atacante de 29 años dio las claves para conseguir el tricampeonato nacional. "Mucha humildad, mucho trabajo y con eso se pudo lograr el objetivo", sostuvo.

Valera considera que el 2025 es el mejor año de su carrera y respondió si ha recibido una propuesta del extranjero de cara a la próxima temporada. "Lo que Dios quiera y que se ha positivo para el club".

Universitario empató en el Monumental

El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati buscó por todos los medios romper la rocosa defensa que le plantó el Garcilaso, que alcanzó su objetivo de asegurar un cupo en la próxima Copa Sudamericana, y aunque tuvo muchas opciones de quedarse con la victoria careció de precisión en el último toque.



A pesar del empate, que le permitió mantener su invicto en el Clausura, la 'U' llegó a 79 puntos en la tabla general del año, 12 más que el Cusco, su más cercano perseguidor, así como a 40 unidades en el Clausura, 7 más que el equipo cusqueño.