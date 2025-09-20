Alex Valera tras su doblete con Universitario: "Hay que responder en la cancha y de ahí salir a hablar"

Con goles de Alex Valera, Universitario derrotó 2-1 a UTC en el estadio Mansiche de Trujillo.

Alex Valera, atacante de Universitario de Deportes, anotó los dos goles en el triunfo clave ante UTC, disputado en el estadio de Mansiche de Trujillo. Tras el pitazo final, no ocultó su emoción por su buena actuación.

“Contento, feliz. Creo que este triunfo es lindo, porque todavía con esto nos ayuda a seguir en la punta, pudimos sacar adelante este partido y ese abrazo es por todos nosotros por esforzarnos hasta el último”, comentó Valera.

Indicó, además, que no hay que subestimar al rival de turno. "Sí, así es el fútbol. No hay que subestimar al rival, simplemente hay que jugarlo y después de jugarlo podemos decir que el partido lo tenemos ganado”.

Sobre su doblete con la 'U', señaló: “Gracias a Dios se me abrió el arco y pude anotar dos goles. Ahora a seguir trabajando que el sábado tenemos una final más”.

Valera, "habla" en la cancha

Valera dejó en claro que primero debe rendir para poder referirse del fútbol peruano. "Por otro lado, apuntó que prefiere hablar en el campo. “Creo que hay que primero responder en la cancha y de ahí salir a hablar. Primero en el campo y después hablamos”, dijo.

Para finalizar, el exjugador de Al Fateh negó que no brinde su real rendimiento. “Creo que mis compañeros, mis dirigentes, mis entrenadores que me han tenido saben que doy mi 100 % siempre, y mi familia que siempre me acompaña y está conmigo en las buenas y en las malas es importante que ellos lo sepan, todo está bien”, culminó.