Alex Valera tras su doblete con Universitario: "Hay que responder en la cancha y de ahí salir a hablar"

Alex Valera es el goleador de la 'U'.
Alex Valera es el goleador de la 'U'. | Fuente: L1Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Con goles de Alex Valera, Universitario derrotó 2-1 a UTC en el estadio Mansiche de Trujillo.

Alex Valera, atacante de Universitario de Deportes, anotó los dos goles en el triunfo clave ante UTC, disputado en el estadio de Mansiche de Trujillo. Tras el pitazo final, no ocultó su emoción por su buena actuación.

“Contento, feliz. Creo que este triunfo es lindo, porque todavía con esto nos ayuda a seguir en la punta, pudimos sacar adelante este partido y ese abrazo es por todos nosotros por esforzarnos hasta el último”, comentó Valera.

Indicó, además, que no hay que subestimar al rival de turno. "Sí, así es el fútbol. No hay que subestimar al rival, simplemente hay que jugarlo y después de jugarlo podemos decir que el partido lo tenemos ganado”.

Sobre su doblete con la 'U', señaló: “Gracias a Dios se me abrió el arco y pude anotar dos goles. Ahora a seguir trabajando que el sábado tenemos una final más”.

La palabra de Alex Valera de Universitario
La palabra de Alex Valera de Universitario. | Fuente: L1Max
Alex Valera
El delantero de Universitario, Alex Valera, reveló que fue un sueño meter un gol a último minuto para sellar la victoria de su equipo contra UTC en la ciudad de Trujillo | Fuente: RPP

Valera, "habla" en la cancha

Valera dejó en claro que primero debe rendir para poder referirse del fútbol peruano. "Por otro lado, apuntó que prefiere hablar en el campo. “Creo que hay que primero responder en la cancha y de ahí salir a hablar. Primero en el campo y después hablamos”, dijo.

Para finalizar, el exjugador de Al Fateh negó que no brinde su real rendimiento. “Creo que mis compañeros, mis dirigentes, mis entrenadores que me han tenido saben que doy mi 100 % siempre, y mi familia que siempre me acompaña y está conmigo en las buenas y en las malas es importante que ellos lo sepan, todo está bien”, culminó.

Así fue el segundo gol de Alex Valera en el Universitario vs UTC
Así fue el segundo gol de Alex Valera en el Universitario vs UTC | Fuente: L1Max

