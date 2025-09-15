Últimas Noticias
Apunta al 'tri': Alex Valera destaca el triunfo ante Melgar y envía un optimista mensaje sobre el futuro de Universitario

Alex Valera, delantero de Universitario.
Alex Valera, delantero de Universitario.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alex Valera se pronunció sobre la nueva victoria de Universitario, líder del Torneo Clausura 2025.

El delantero de Universitario de Deportes, Alex Valera, destacó la importancia del último triunfo conseguido en Arequipa ante Melgar, resaltando los tres puntos logrados que sirvieron para que el cuadro crema recupere la cima del Torneo Clausura 2025.

A su llegada a Lima con el plantel de Universitario, Valera sostuvo que "ahora tenemos que aprovechar los partidos en el llano y sacar los puntos para seguir sumando", afirmó.

El atacante de 29 años valoró la victoria en la altura de Arequipa. "Fue un triunfo importante, la verdad. Allá en Arequipa siempre es complicado, además ante un gran equipo. Conseguimos tres puntos valiosos", agregó.

Valera se recuperó de una lesión que lo marginó de los duelos de Perú en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas.

Universitario sumó 18 puntos y se sitúa como líder del Clausura, mientras que Cusco FC ocupa el segundo lugar con 16 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario en la Liga1?

El partido entre Alianza Lima vs UTC se disputará este sábado de septiembre en el estadio Mansiche de Trujillo. El recinto tiene capacidad para  25.036 espectadores, aproximadamente.

