¿Se va o se queda? Alex Valera respondió sobre su futuro en Universitario

Alex Valera se pronunció cuando le consultaron en el caso de que recibe una buena oferta del extranjero.

Alex Valera volvió a hablar sobre la conquista del tricampeonato por parte de Universitario de Deportes. Eso sí, quiere cerrar de gran manera la temporada 2025.

“Feliz, contento por un campeonato que ha sido bueno para nosotros. Creo que el grupo respondió de la mejor manera y estamos felices, pero todavía quedan dos partidos más y tenemos que terminar bien el año”, comentó Valera.

Además, indicó que está bien en su forma física en caso lo convoquen a la Selección Peruana: “Después de estos partidos vienen unos amistosos con la selección. Van a ser importantes para seguir buscando jugadores en la selección. Yo ahorita estoy físicamente bien para recibir el llamado si es que me toca la oportunidad”.

Adempas, dijo que su prioridad es seguir en Universitario. “Siento que podemos seguir logrando más objetivos que tenemos ahora. Este año ya está acabando, a fin de mes de repente vamos a ir de descanso y empezar a pensar en el otro año que la ‘U’ está haciendo las cosas bien para poder lograr más cosas”.

Para finalizar, dejó en claro que evaluaría una importante oferta del extranjero. “A mí me gustaría quedarme, pero si hay otra oportunidad y es para el bien del equipo y bien para mí, yo aceptaría el reto. Si me toca quedarme en la ‘U’, yo amo estar en este equipo. Siempre me entrego al 100 y esperar lo que pase más adelante. Yo todavía tengo contrato con Universitario, así que mi cabeza está en Universitario”.