"La 'U' tendrá que cambiar su fecha": productor asegura que la Noche Blanquiazul con Inter Miami se jugará el 24 de enero

Obstáculo a la vista. Universitario de Deportes adelantó que tiene planeado realizar la Noche Crema 2026 el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental, el mismo día en que Alianza Lima quiere llevar a cabo su Noche Blanquiazul 2026 enfrentando al Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Nacional.

En el caso de Alianza Lima, solo falta la firma para que sea oficial la llegada al Perú de Inter Miami como su rival en la Noche Blanquiazul. Todo ya está acordado entre las dos instituciones.

“Va a ser el día 24 de enero, ya estamos a puertas de concretar todo, ambos clubes saben sobre este partido y prácticamente ya es un hecho. Estamos en los últimos detalles”, dijo André Prada, productor de Sound Music Entertainment, empresa a cargo de la gestión con el conjunto estadounidense, en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’.

“Trabajamos en conjunto con Alianza para hacer una noche súper importante, es un espectáculo para todo el país”, señaló.

Alianza o Universitario, ¿qué equipo cambiará su fecha de presentación?

La coincidencia de fechas para la Noche Crema y la Noche Blanquiazul de la próxima temporada abre la posibilidad que uno de los eventos no reciba las garantías por parte de la Policía Nacional del Perú. En los últimos años, por un tema de seguridad, no se le ha programado el mismo día a Alianza Lima y Universitario para jugar en la misma ciudad.

Frente a este caso, André Prada aseguró que la Noche Blanquiazul sí o sí se realizará el 24 de enero y apunta que la ‘U’ tendrá que reprogramar la Noche Crema.

“Cambiar la fecha es imposible, hasta donde sé y lo que conversé con Alianza es que ellos habían pedido la fecha con anticipación. No es una negociación de ahora, sino llevan semanas negociando este partido, el tema del Estadio Nacional también ya se solicitó con mucha anticipación. Ya hay luz verde por parte del estadio, también por parte de Alianza e Inter. También tengo conocimiento de que Alianza ya brindó toda la documentación necesaria con la Policía para que el 24 (de enero) estén presentes ahí. Yo creo que la ‘U’ tendría que mover su fecha. Lo que queda es que la ‘U’ pueda mover su fecha, de hecho, la ‘U’ ya está enterada de ello”, mencionó.

🔴ℹ️A falta de firma: Alianza Lima llegó a un acuerdo para jugar con Inter de Miami en la Noche Blanquiazul 2026. El partido se ha planificado para el 24 de enero en el Estadio Nacional. Productora que trae al club estadounidense es la misma que los trajo en enero de este año. pic.twitter.com/EigYpeZZQB — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) October 31, 2025

Lionel Messi vuelve al Perú

Después de haber jugado por última vez ante la Selección Peruana en Lima por las Eliminatorias 2026 (anotó un doblete), Lionel Messi volvió al país para ser rival de Universitario en enero de este año, en un amistoso que se llevó a cabo en el Estadio Monumental.

El ‘10’ ahora se hará presente para medir fuerzas con Alianza Lima en enero del próximo año.

“Esto es parte de la gira de Inter Miami 2026, en la cual se preparan para sus siguientes partidos. Estaban prácticamente consultando el tema de Alianza, en la mira de ellos estaba Alianza Lima y dijeron vamos a hacer el partido contra uno de los clubes más grandes del país”, sentenció Prada.