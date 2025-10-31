Últimas Noticias
Jairo Concha respondió a críticas tras el tricampeonato de Universitario: "Cuando salía campeón en Alianza Lima decían lo mismo"

Jairo Concha fue uno de los mejores jugadores de Universitario en 2025.
Jairo Concha fue uno de los mejores jugadores de Universitario en 2025. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

Jairo Concha se pronunció sobre Alianza Lima, club donde salió bicampeón nacional.

Universitario de Deportes se proclamó tricampeón nacional a falta de tres fechas del final del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Jorge Fossati repitió la gesta y sumó un nuevo título para sus vitrinas. 

Desde Sebastián Britos hasta Alex Valera fueron claves. Uno de los mejores de la temporada en la 'U' fue Jairo Concha, que llegaba a Ate procedente de Alianza Lima, club donde consechó campeonatos en 2021 y 2022. 

Concha, de 26 años, fue consultado por la prensa sobre las críticas que recibió Universitario por una supuesta ayuda arbitral a lo largo de la temporada. Ante ello, recordó que también le pasaba cuando jugaba en Alianza.

“Es parte de. Cuando yo estaba en Alianza Lima y salía campeón, seguramente en los otros equipos también decían lo mismo, y ahora que estoy en la U dicen lo mismo”, señaló el mediocampista de 26 años y actual seleccionado nacional. “¿Los campeonatos se los regalan a todos en todos los años?”, señaló a Gol Perú.

Finalmente, Concha cree que en la interna del cuadro crema deben ignorar esos comentarios. “Sería demasiado injusto decir que salimos campeones porque nos favorecen los árbitros y desmerecer el trabajo que hacemos día a día. Es mejor ignorar ese tipo de comentarios”, finalizó.

Universitario de Deportes Liga1 Jairo Concha Fútbol Peruano

