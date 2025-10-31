Jairo Concha respondió a críticas tras el tricampeonato de Universitario: "Cuando salía campeón en Alianza Lima decían lo mismo"

Universitario de Deportes se proclamó tricampeón nacional a falta de tres fechas del final del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Jorge Fossati repitió la gesta y sumó un nuevo título para sus vitrinas.

Desde Sebastián Britos hasta Alex Valera fueron claves. Uno de los mejores de la temporada en la 'U' fue Jairo Concha, que llegaba a Ate procedente de Alianza Lima, club donde consechó campeonatos en 2021 y 2022.

Concha, de 26 años, fue consultado por la prensa sobre las críticas que recibió Universitario por una supuesta ayuda arbitral a lo largo de la temporada. Ante ello, recordó que también le pasaba cuando jugaba en Alianza.

“Es parte de. Cuando yo estaba en Alianza Lima y salía campeón, seguramente en los otros equipos también decían lo mismo, y ahora que estoy en la U dicen lo mismo”, señaló el mediocampista de 26 años y actual seleccionado nacional. “¿Los campeonatos se los regalan a todos en todos los años?”, señaló a Gol Perú.

Finalmente, Concha cree que en la interna del cuadro crema deben ignorar esos comentarios. “Sería demasiado injusto decir que salimos campeones porque nos favorecen los árbitros y desmerecer el trabajo que hacemos día a día. Es mejor ignorar ese tipo de comentarios”, finalizó.