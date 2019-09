Aldo Corzo sobre polémica falta a Federico Rodríguez: "Para mí no es penal, no lo agarré" | Fuente: Prensa Universitario

Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Lima en el estadio Monumental por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Después del encuentro, Aldo Corzo explicó por qué no fue penal la jugada que tuvo con el delantero de los 'blanquiazules' Federico Rodríguez.

"Joel Alarcón arbitró como un partido de Copa Libertadores, esos partidos internacionales se juegan así. Vas a las áreas, se agarran se meten. Para mí no es penal, para otros puede ser que sí. No lo garro porque estoy con los brazos abiertos, no lo agarré", declaró Aldo Corzo.

La polémica falta se produjo a los 39 minutos de la primera etapa durante un ataque de Alianza Lima desde el tiro de esquina. Corzo peleaba con Rodríguez por la posición en el área chica, pero el crema terminó con sus brazos alrededor del uruguayo, dejándolo en el suelo.

Universitario se llevó el clásico y sumó 22 puntos en la tabla de posiciones ubicándose en la primera casilla. Mientras que los dirigidos por Pablo Begoechea se quedaron en la segunda posición con 17 puntos.

El próximo enfrentamiento de los comandados por Ángel Comizzo será ante Sport Boys el domingo 6 de octubre. Por su lado, Alianza Lima jugará ante Pirata FC el sábado 5 de octubre.