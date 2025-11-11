Aldo Corzo reveló que estuvo a punto de "tirar bombas" tras palabras de Hernán Barcos contra Alex Valera

Estuvo a punto de explotar. Aldo Corzo, futbolista de Universitario de Deportes, reveló que se mostró muy incómodo tras las palabras de Hernán Barcos contra Alex Valera al finalizar el último clásico del fútbol peruano.

En conversación con el programa DyT, el capitán Crema dijo estuvo muy cerca de "tirar bombas". Es más, llamó a José Carvallo para que pueda hablar en Liga1 Radio, pero su excompañero lo detuvo.

"Te digo la verdad, no me hagas acordar porque ese día estábamos volando. Estaba fuera de mí, ya iba a tirar ‘bombas’. Hablé con (José) Carvallo y le dije que quiero salir en L1 Radio a tirar ‘bombas’", indicó en un primer momento.

“Ese día yo llamé a José (Carvallo) y él me dice: ‘No, no caigas, acuérdate cómo son. No hay que decir nada, hay que ganar no más’”, complementó.

¿Qué paso entre Hernán Barcos y Alex Valera?

En el último clásico disputado en el Estadio Monumental, Hernán Barcos -tras el cotejo- arremetió contra Alex Valera. Según indicó, el jugador de Universitario le faltó el respeto.

"Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto, me grita, por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto, Valera tiene que aprender a respetar, él es un chico que recién empieza en el fútbol, y me falta el respeto a mí, sin desmerecerlo”, indicó al inicio.

Luego, Barcos lo criticó por decirle no a la Selección Peruana y adujo que él sentía más al Perú que el propio Valera.

“Después de decirle que no a la selección, de no querer jugar con su patria, no querer defender a su país, me viene de decir algo a mí, que creo que defiendo más al país que él. Nunca había tenido problemas con él. Al contrario, siempre había hablado bien, dado consejos, espero que tenga humildad y aprenda a respetar”, complementó en ese entonces.