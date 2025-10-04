Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO: se enfrentan en el Monumental por la fecha 13 del Torneo Clausura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO: se enfrentan este domingo 5 de octubre en el Estadio Monumental 'U' Marathon, en Lima. El partido corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP y GOLPERÚ. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Con 17 partidos sin caer en la Liga1, único invicto en el Clausura y sólido en las dos tablas, en Universitario de Deportes la ilusión es máxima por el tricampeonato nacional. Los cremas dependen de sí mismos y volverán a su fortín para enfrentar a un Juan Pablo II que aún está preocupado con la permanencia, pero que tiene el antecedente de ya haber derrotado en Lima al cuadro de Jorge Fossati.

Tras unas rotaciones en el once para dar descanso, el técnico volverá a utilizar al que se va decantando como su equipo principal. Jesús Castillo, José Carabalí y Jairo Vélez serán de la partida. Alex Valera presentó molestias en el último entrenamiento y es duda.

Juan Pablo II tendrá las bajas de Álvaro Rojas (prestado por la ‘U’) y Cristian Tizón. El equipo de Chongoyape le ganó a Universitario por 2-0 en el Apertura, cuando jugaron en el Nacional.

Universitario vs Juan Pablo II: ¿cómo llegan a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

Universitario, invicto en el Clausura, llega al partido tras derrotar 0-2 a Alianza Atlético en Trujillo. Por su lado, Juan Pablo II en su última presentación igualó 1-1 con ADT en Chongoyape.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de Universitario ante el elenco norteño de Juan Pablo II está programado para el domingo 5 de octubre en el Estadio Monumental 'U' Marathon, en la ciudad de Lima. El recinto tiene capacidad para recibir a 80 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a las 6:00 p.m. En Ecuador, el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a las 8:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a las 7:00 p.m.

En España, el partido Universitario vs. Juan Pablo II comienza a la 01:00 a.m. (lunes)

¿Dónde ver el Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el territorio nacional por GOLPERÚ, canal que se encuentra en las operadoras de Movistar TV (14 y 714 en HD). Por vía streaming el compromiso va en Movistar Play. En el extranjero se puede ver a través de GolTV Play.

RPP transmitirá el Universitario vs. Juan Pablo II a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Universitario vs Juan Pablo II: alineaciones posibles

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo ©, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y José Rivera.

Juan Pablo II: Matías Vega: Jair Toledo, Renzo Alfani ©, Arón Sánchez, Nilson Loyola; Christian Flores, Michael Rasmussen; Relly Fernández, Cristian Ramírez, Gustavo Aliaga; y Emiliano Villar.

Universitario vs Juan Pablo II: ¿cuánto pagan las apuestas?

Casa de Apuestas UNIVERSITARIO EMPATE JUAN PABLO II Betano 1.14 7.30 20.00 Apuesta Total 1.15 7.50 19.00 Doradobet 1.15 7.00 19.00 Te Apuesto 1.16 7.06 21.04