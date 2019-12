Gregorio Pérez sobre Donald Millán: "Me gusta mucho, es un jugador de nivel" | Fuente: EFE- Prensa Binacional

Ya piensa en los refuerzos. Gregorio Pérez, nuevo entrenador de Universitario de Deportes, no quiere qudarse de brazos cruzados y empieza a trabajar pensando en los nuevos jugadores que podrían integrar el plantel para la próxima temporada. Uno de ellos es Donald Millán, por quien mostró su gusto y no dudó en halagarlo.

"Me gusta mucho (Donald Millán), pero a mí me gusta hablar de los que ya se han concretado, Millán es un jugador de nivel pero vamos a esperar, no vamos a adelantarnos", señaló Pérez.

Además, el estratega uruguayo dijo esperar que para este fin de mes pueda tener a todo el plantel completo con el que competirá en el 2020. “Se está haciendo un esfuerzo grande, el 26 (diciembre) yo quisiera tener todo, pero a veces es difícil porque las negociaciones no pasan por mí. El director deportivo es responsable de la contratación. Ojalá el 26 podamos tener todo al 100 por ciento”, puntualizó en exclusiva para RPP Noticias.



Gregorio Pérez, tiene amplio recorrido en el extranjero, fue 4 veces campeón con Peñarol, logró un título con Libertad de paraguay, también dirigió a Danubio, Cagliari, Independiente, Gimnasia, Olimpo, Olimpia, y en Colombia a Tolima y Santa Fe (2017-2018).