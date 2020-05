Jhoel Herrera con la camiseta de Universitario de Deportes en el año 2005 | Fuente: Difusión

Muchos lo asocian a Cusco FC (Real Garcilaso hace unos años) por sus grandes actuaciones que lo llevaron a vestir la camiseta de la Selección Peruana de Fútbol, pero Jhoel Herrera es hincha de corazón de Universitario de Deportes.

El popular ‘Picarón se enfundó la indumentaria crema en los años 2005 y 2006 cumpliendo uno de sus sueños de niño. Hoy con 39 años y a puertas del retiro, Herrera señaló que le gustaría dejar el fútbol defendiendo los colores que tanto ama.

“Me gustaría retirarme ahí porque soy hincha, pero no creo que Universitario de Deportes me deje. Yo pienso que hay jugadores que sí merecían eso, por ejemplo, el ‘Cuto’ Guadalupe y muchos otros. Pero así se da. No siempre las cosas pasan como uno quiere”, ´señala en un enlace con América Deportes.

El zaguero pertenece a Unión Hural, club que lo contrató para participar de la temporada de Segunda División e intentar ascender, pero debido a la pandemia del coronavirus, el campeonato no ha empezado y jugarse en otro formato.

De otro lado, el ex Alianza Lima y Sporting Cristal contó que en 2007 cuando jugaba en el cuadro blanquiazul recibió una propuesta de Sao Paulo y otra del Bełchatów de Polonia y tras meditarlo mucho prefirió descartar la del poderoso cuadro paulista.

“La decisión de ir a Polonia fue un poco complicada, pero mi empresario y el deseo mío de cumplir uno de mis sueños, que era ir a Europa. Hoy más maduro me doy cuenta que debí ir primero al Sao Paulo y luego a Polonia u otra liga más exigente”, finalizó el defensor.