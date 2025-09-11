Últimas Noticias
Universitario y la razón para retirar a Raúl Ruidíaz del museo crema: "Cada uno cosecha lo que siembra"

Raúl Ruidíaz está en el top 10 de los goleadores históricos de Universitario
Raúl Ruidíaz está en el top 10 de los goleadores históricos de Universitario | Fuente: Andina / Universitario
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Tras la publicación de Raúl Ruidíaz que generó molestia en la interna de Universitario, el club retiró sus imágenes del museo y el Centro de Alto Rendimiento.

Universitario de Deportes logró llegar esta temporada a los octavos de final de la Copa Libertadores después de 15 años. A pesar de su buen paso por la fase de grupos, se despidieron del torneo en esa instancia al caer frente a Palmeiras, donde fue clave la derrota 0-4 en la ida en el Monumental.

Al día siguiente, Raúl Ruidíaz, uno de los jugadores más trascendentes en la historia moderna del club, realizó una publicación en su cuenta de Instagram que fue vinculada al resultado de ese partido. La ‘Pulga’ indicó que el video no tuvo un sentido de burla hacia Universitario.

En tienda merengue, esta situación generó molestia y decidieron retirar las imágenes de Raúl Ruidíaz del museo que se encuentra en el Estadio Monumental y del Centro de Alto Rendimiento en Campo Mar.

¿Por qué retiraron la imagen de Ruidíaz del museo de Universitario?

“Yo creo que cada uno cosecha lo que siembra. A mí particularmente no me pareció”, dijo Daniel Amador, gerente de marketing de Universitario, en entrevista con Colectivo World.

El directivo señaló que la decisión de retirar las imágenes de Raúl Ruidíaz están vinculadas a la publicación del atacante tras la caída con Palmeiras.

“La ‘U’ es una institución que necesita respeto. Nadie puede estar por encima del club. Eso se ha demostrado de una manera clara en estos años, en donde hubo muchas situaciones positivas y negativas, y se dejó claro que la institución está por encima de cualquier persona o cosa. Nadie va a hacer algo contra la ‘U’ y no tener una respuesta del club”, remarcó.

Raúl Ruidíaz, actualmente en Atlético Grau, contribuyó al club para contar con gimnasio que se encuentra en el CAR de Campo Mar. Su imagen también fue retirada.

Centro de Alto Rendimiento de Universitario en Campo Mar

Centro de Alto Rendimiento de Universitario en Campo MarFuente: Universitario

Universitario visita a Melgar en la altura

Para la reanudación de la Liga1 Te Apuesto, Universitario visitará a Melgar este domingo en la octava fecha del Torneo Clausura. Los cremas jugarán en la altura arequipeña frente al rojinegro que dirige Juan Reynoso.

La ‘U’ es líder del Clausura y de la tabla acumulada. En su último compromiso igualó sin goles frente a Alianza Lima en el Estadio Monumental.

Para su siguiente cotejo, los dirigidos por Jorge Fossati podrán contar con su dupla de delanteros titular, Edison Flores y Raúl Ruidíaz, quienes se perdieron los recientes cotejos de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas debido a lesiones.

Raúl Ruidíaz Universitario de Deportes Fútbol Peruano Liga 1 Daniel Amador

