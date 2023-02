Roberto Chale atraviesa un momento complicado de salud.

Serán 11 los ganadores, pero, por supuesto, la intención de colaborar va más allá de los premios. Universitario de Deportes anunció una actividad, en colaboración con la Asociación de exfutbolistas de Universitario de Deportes, que tiene como objetivo recaudar fondos para la salud de Roberto Chale.

Por medio de sus redes sociales, el club crema dio detalles de una especie de rifa, cuyo precio es de 15.50 soles. "Unidos por Roberto Chale. Junto a los exjugadores de Universitario, apoyamos al maestro. Dona y participa por estos premios. Todo lo recaudado será destinado para nuestro jugador histórico", publicó la 'U'.

La entrada está a la venta en la plataforma web de Teleticket. El sorteo se realizará el 16 de febrero y los ganadores serán publicados un día después en las redes sociales de a Asociación .

Premios de la actividad en favor de Roberto Chale:

Una camiseta autografiada por la Asociación de exfutbolistas de Universitario de Deportes.

Una camiseta autografiada del Club 2023.

Dos entradas dobles para el clásico (occidente).

Cuatro entradas dobles para tour monumental.

Dos kits de tienda crema.

Una entrada doble experiencia crema (fecha 7).

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



¿Por qué Piero Quispe fue suplente en Universitario?

Universitario de Deportes arrancó la Liga 1 2023 con un importante triunfo por 4-0. Un importante estreno que dejó varias protagonistas como Alex Valera, Martín Pérez Guedes y Luis Urruti. El otro lado de la moneda es la ausencia de Piero Quispe en el once inicial, del duelo que se desarrolló a puertas cerradas en el estadio Monumental.

Este miércoles, el entrenador Carlos Compagnucci se refirió sobre el caso de Piero Quispe que ahora tiene más competencia en su posición como Pérez Guedes, que anotó un gol ante el cuadro chalaco.

"Al incorporarse una semana tarde, le costó un poco, pero no sale del equipo la fecha pasada no por esto específicamente, los que mejor estaban para esa primera fecha son los que iniciaron. Me pareció que en la pretemporada y en los partidos amistosos los que mejor forma han tenido eran esos once. Pero no quiere decir que el próximo partidos jueguen esos once", señaló en conferencia de prensa.