¿Piero Quispe a la Premier League? Universitario se pronuncia sobre posible salida del volante al exterior

Piero Quispe se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Universitario de Deportes. En las últimas horas, se ha venido especulando que el futbolista de 21 años estaría siendo observado por algunos clubes del fútbol inglés. Incluso, ya habría recibido una propuesta.

Ante ello, el cuadro crema salió a responder. Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, descartó haber recibido alguna oferta por el joven volante creativo.

"Que bueno que haya esa clase de comentarios para jugadores que están mostrando el talento que tienen, sobre todo futbolistas peruanos, y más aún de la liga inglesa. ¿Si hay llegado alguna oferta formal por Quispe? No ha llegado nada", indicó Ferrari durante la presentación de la camiseta de Universitario de Deportes por su 99 aniversario.

Edison Flores: "No estoy para ser titular"

Uno de los jugadores que estuvo presente en el lanzamiento de la camiseta conmemorativa de Universitario fue Edison Flores. El volante crema indicó que está trabajando para obtener más minutos, pero que no está para disputar 90 minutos.

"Estoy bien y espero estar mejor para poder obtener más minutos gracias a mi trabajo y no por ser Edison Flores", indicó en un primer instante.

"No estoy para 90 minutos. También lo dijo el profe. Llegué de vacaciones y la competencia sigue aquí. Ha habido partidos muy seguidos y no he tenido una buena base, pero estoy en eso, acoplándome de la mejor manera de mis compañeros. Llevo un poco más de un mes, estoy bien, con buenas sensaciones, y con mucha confianza de todos el plantel", complementó.

Universitario presentó su nueva camiseta

Universitario de Deportes presentó -este último martes- la camiseta en conmemoración al 99 aniversario de la fundación del club.

De acuerdo con el comunicado que lanzó a través de su página web, la indumentaria será empleada durante algunos partidos del torneo local en el mes de agosto.

La camiseta es de color negro y tiene un diseño vintage, "evocando años gloriosos del equipo". Una de las novedades que presenta la "mica" es que tiene un sello conmemorativo en la parte posterior, el cual rinde homenaje a los 99 de vida de la institución.

La indumentaria está a la venta desde 25 de julio en la web de Marathon, y de manera física a nivel nacional desde el sábado 29 de julio.

