Firme postura: Universitario se pronunció sobre inminente llegada de Jairo Vélez a Alianza Lima

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes confirmó que Jairo Vélez no formará parte del plantel crema con miras a la Liga1 y la Copa Libertadores 2026.

"Gracias Jairo", dice la primera parte del mensaje de Universitario sobre Vélez, que destacó en el Torneo Clausura. En su momento, le arrebató la titularidad a Edison Flores.

"Agradecemos el profesionalismo mostrado por Jairo Vélez durante la temporada 2025", agregó.

Ahora, Vélez buscará nuevos retos y su destino no sería otro que Alianza Lima, que podría ser un nuevo capítulo en su carrera.

𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗝𝗔𝗜𝗥𝗢 ⚽🇪🇨



Agradecemos el profesionalismo mostrado por Jairo Vélez durante la temporada 2025. pic.twitter.com/hw3H64iB7e — Universitario (@Universitario) December 9, 2025

El caso de Jairo Vélez está cerrado

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, aseguró que el tema Jairo Vélez está cerrado.

En conversación con los medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez, el dirigente indicó que el ecuatoriano no continuará más en la institución.

"Lo de (Jairo) Vélez es un tema cerrado para la 'U'. Vélez ya no continúa en la institución. Más allá de que esto es fútbol y de que pueda haber algún cambio, hoy no tenemos mayor intención de continuar con el vínculo", indicó Velazco.