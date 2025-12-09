Universitario definió fecha límite para resolver la continuidad de Jorge Fossati [VIDEO]

Universitario de Deportes vive días cruciales con relación al futuro de Jorge Fossati. La gran pregunta de los millones de hinchas cremas es si el entrenador uruguayo se mantendrá o no de cara al tetracampeonato nacional.

El administrador de Universitario, Franco Velazco, habló con la prensa y anunció la fecha límite para resolver la continuidad de Fossati, que espera unos cambios en los trabajos del club, más allá de un tema económico en su contrato.

“Estamos llegando al tramo final de este proceso de negociación, depende ya de una reunión final que creo se va a dar este miércoles”, señaló el máximo directivo de la 'U'.

“Acá es un tema netamente de negociación. Yo siempre lo he dicho, vamos a velar por nuestros mejores intereses. El caso del profesor no es la excepción, acá no es un tema de pareceres o de temas subjetivos, nosotros como la ‘U’ vamos a siempre priorizar los intereses de la institución”, aseveró.

En su campaña en 2025 con Universitario, Fossati dirigió 32 partidos; con un saldo de 19 triunfos, 8 empates y 5 derrotas.

🎙️Franco Velazco: "Rodrigo Ureña está garantizado. Lo de Vélez es un tema cerrado para la U, no continúa. Queremos repatriar canteranos (Romero). Las cosas van bien con el profe (Fossati). No miramos lo que hacen los equipos del frente".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/2UKR5ANDzF — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) December 9, 2025

Universitario ya tiene la propuesta de Jorge Fossati

La periodista de RPP Andrea Closa dio a conocer que la dirigencia de Universitario ya cuenta con la propuesta de Jorge Fossati.

"Sabemos que Fossati tiene contrato, pero busca uno nuevo con algunas situaciones distintas, y esto se ha venido conversando. Este fin de semana, desde el lado de Jorge Fossati han mandado una propuesta final; es lo que me indican. Esta no pasaría únicamente por lo económico, sino también por temas logísticos que, en todo caso, fueron pedidos presencialmente por Pablo Betancourt, quien hace de representante de Fossati", explicó.

"Universitario ya cuenta con esa propuesta, pero lo que me indican es que, para tomar una decisión, necesitan reunirse con el área operativa y administrativa", agregó.