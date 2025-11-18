Universitario de Deportes pone a la venta césped de colección, medallas y más productos por su tricampeonato

Universitario de Deportes consiguió el título de la Liga 1 Te Apuesto 2025 a falta de cuatro fechas para que el Torneo Clausura llegue a su fin. Los hinchas, hasta ahora, continúan celebrando el triunfo ante ADT, en Tarma, que determinó el tricampeonato merengue.
Como parte de esos festejos, el club puso a la venta distintos productos de colección ideados exclusivamente para su hinchada, que fueron ofrecidos de manera presencial el día de su premiación, pero que se encuentran a disposición de forma digital también en Tienda Crema.
Uno de ellos es un cuadro con césped original del Estadio Monumental. Con marco negro y sobre un fondo rojo sobre el que se enumeran los distintos campeonatos del cuadro crema, se colocó un poco de grass del recinto de Ate, que fue retirado y preservado mediante un procedimiento especial para garantizar su textura y duración, sin necesidad de agua ni luz solar directa. El nombre del artículo es "Césped de colección", su precio es 149.90 soles y es edición límitada.