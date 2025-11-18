Últimas Noticias
Universitario de Deportes pone a la venta césped de colección, medallas y más productos por su tricampeonato

Universitario de Deportes puso a la venta productos de colección.
Universitario de Deportes puso a la venta productos de colección. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Tras conseguir el título 2025, Universitario publicó en Tienda Crema distintos productos. Uno de ellos, un cuadro con césped original del Monumental.

Universitario de Deportes consiguió el título de la Liga 1 Te Apuesto 2025 a falta de cuatro fechas para que el Torneo Clausura llegue a su fin. Los hinchas, hasta ahora, continúan celebrando el triunfo ante ADT, en Tarma, que determinó el tricampeonato merengue.

Como parte de esos festejos, el club puso a la venta distintos productos de colección ideados exclusivamente para su hinchada, que fueron ofrecidos de manera presencial el día de su premiación, pero que se encuentran a disposición de forma digital también en Tienda Crema.

Uno de ellos es un cuadro con césped original del Estadio Monumental. Con marco negro y sobre un fondo rojo sobre el que se enumeran los distintos campeonatos del cuadro crema, se colocó un poco de grass del recinto de Ate, que fue retirado y preservado mediante un procedimiento especial para garantizar su textura y duración, sin necesidad de agua ni luz solar directa. El nombre del artículo es "Césped de colección", su precio es 149.90 soles y es edición límitada. 



Césped de colección: producto exclusivo de Tienda Crema.
Césped de colección: producto exclusivo de Tienda Crema. | Fuente: Tienda Crema
Otros productos de colección 

Además del césped del Estadio Monumental, Universitario de Deportes puso a la venta otros artículos par que el hincha pueda recordar de manera especial el tricampeonato, obtenido en las temporadas 2023, 2024 y 2025. 

Por ejemplo, en Tienda Crema se encuentra también un Pack de memorias conmemorativas, que son réplicas idénticas a las que fueron entregadas a los integrantes de la delegación de la 'U' durante los tres títulos consecutivos. El precio de las tres es 249.90 soles, mientras que únicamente la de 2025 vale 125 soles. En ambos casos, incluye un estuche de color negro.

Entre otras de las alternativas para el hincha de Universitario de Deportes, hay café de especialidad, a 49.90, o una bufanda que hace alusión exclusivamente al título de la temporada 2025. Es de color negro y tiene, en letras doradas, la palabra "campeones". Asimismo, en letras blancas, se lee "Liga 1 Te Apuesto 2025". En este caso, el precio es 99.90 soles.

La agenda de Universitario de Deportes

Aunque ya consiguió el título de la temporada, Universitario de Deportes cerrará su participación en la Liga1 Te Apuesto 2025 este sábado, cuando visite a Los Chankas, con el objetivo de culminar invicto el Torneo Clausura. 

De acuerdo al plan de actividades del primer equipo, los dirigidos por Jorge Fossati tendrán su último entrenamiento el día jueves, por la tarde, en Campo Mar. El sábado, por la mañana, viajarán a Anadahuaylas, para disputr el encuentro un día después, el sábado, a partir de las 3:30 p. m. Su retorno está planificado para el domingo 23 a las 6:30 a. m.

Universitario de Deportes Liga 1

