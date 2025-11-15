"Contamos con Jorge": Álvaro Barco resaltó el deseo de Universitario de contar con Fossati para el 2026

Universitario de Deportes se consagró tricampeón del fútbol peruano semanas antes de finalizar la Liga1 Te Apuesto 2025, por lo que los cremas ya van avanzando con la planificación de su próxima temporada, en la que el club resalta la búsqueda de un cuarto título consecutivo y superar los octavos de final de la Copa Libertadores.

En ese sentido, existe incertidumbre por el futuro de Jorge Fossati. El uruguayo tiene contrato con Universitario por todo el 2026, no obstante, según pudo conocer RPP, tiene una reunión pendiente con la directiva. En agenda está una mejora salarial para el comando técnico tras cumplir objetivos, una posición a la que el club está dispuesto a atender.

Así, Álvaro Barco, director deportivo de la ‘U’, resaltó que miran al siguiente curso contando con Fossati como entrenador crema.

“Es cierto que como en todas las instituciones debe haber reuniones a fin de año para afirmar temas de refuerzos y renovaciones. Somos respetuosos de los contratos y veremos si hay alternativas para jugadores que quieren emigrar, pero siempre beneficiando a las dos partes. En este momento, contamos con Jorge”, aseguró.

Las renovaciones en Universitario

Álvaro Barco indicó que Universitario ya cuenta con la renovación del 80 % del plantel con miras a la próxima campaña. Respecto a Alex Valera, el goleador del equipo, remarcó su deseo de mantenerlo en las filas cremas.

“Alex es un profesional espectacular, un compañero A1 dentro de la institución. Él merece estar jugando en otra liga, tiene un potencial inmenso, pero para nosotros es sumamente importante retenerlo porque viene la Copa Libertadores”, señaló.

El futuro de Jairo Vélez todavía no está resuelto. Para seguir en la ‘U’ también está pendiente el posible ascenso de César Vallejo, cuadro que es dueño de su carta pase.

“Tenemos la mejor intención de poder contar con él. Es un jugador que Jorge lo quiere. Es cierto que hay una negociación no solo con él, sino también con Vallejo, pero vamos a hacer todo el esfuerzo por tenerlo el próximo año”, puntualizó el directivo.

Molestia de Universitario con la programación

Para la última fecha del Torneo Clausura, Universitario visitará a Los Chankas en Andahuaylas, el sábado 22 de noviembre. En tienda crema, existe molestia porque consideran que sus futbolistas convocados a la Selección Peruana llegarán sobre la marcha para ser parte del compromiso.

“Buscamos el récord de ganar el torneo invicto y no puede ser que nos programen ante Los Chankas el sábado, cuando nuestros cuatro seleccionados vuelven el viernes y no podrán viajar. Deben ponernos de todas maneras el partido el domingo. Ellos merecen estar en Andahuaylas”, remarcó Barco.