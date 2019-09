Universitario venció a Alianza Lima. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Lima en el Monumental de Ate. Este partido dejó una gran polémica por un supuesto penal de Aldo Corzo al uruguayo Federico Rodríguez en el minuto 39 del primer tiempo.

Durante un programa de Fox Sports, un panelista del programa señaló que recibió un mensaje de WhatsApp por parte del árbitro Joel Alarcón, quien se pronunció sobre el penal no cobrado que reclama Alianza Lima.

"Así se deja jugar un clásico, mucha fluidez, polémicas siempre van a haber", fue el mensaje del árbitro luego del partido, que tuvo emociones de principio a fin.

El árbitro del clásico entre Universitario y Alianza Lima. | Fuente: Asociación Profesional de Árbitros de Fútbol - APAF - Facebook

Por su parte, Aldo Corzo también se refirió a la jugada. "Joel Alarcón arbitró como un partido de Copa Libertadores, esos partidos internacionales se juegan así. Vas a las áreas, se agarran se meten. Para mí no es penal, para otros puede ser que sí. No lo garro porque estoy con los brazos abiertos, no lo agarré", declaró..

Universitario se llevó los tres puntos gracias a un gol del panameño Alberto Quintero luego de un rebote de Pedro Gallese ante un remate de Alejandro Hohberg.

Con este resultado, el equipo que dirige Ángel Comizzo sumó 22 puntos y es firme líder del Torneo Clausura. Su próximo choque será ante Sport Boys, el 6 de octubre en el Estadio Miguel Grau del Callao.